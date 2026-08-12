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Ferhat Gedik kabri başında anıldı

Ferhat Gedik kabri başında anıldı
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Trabzon'da 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma sırasında korumak istediği Eren Bülbül ile şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki kabri başında anıldı.

Trabzon'da 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma sırasında korumak istediği Eren Bülbül ile şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki kabri başında anıldı.

Anne Hatice Gedik ve yakınları ile vatandaşlar, Gedik'in şehadetinin yıl dönümünde Bekbele Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret etti.

Mezara gelen katılımcılar burada dua okudu.

Daha sonra anne Hatice Gedik'in evinde devam eden programda Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi.

Programa şehidin yakınlarının yanı sıra İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Taner Özdemir, Otoyol Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Sezer Ermenek, İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, İskenderun Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Akgöl ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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