Haberler

Zonguldak'ta 79 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

Zonguldak'ta 79 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta Hanife Gedik (79), evinde hareketsiz bulunarak hayatını kaybetti. Oğlunun ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, kadının kalp hastalığı olduğunu belirtti. Ölümün şüpheli bulunması üzerine soruşturma açıldı.

Zonguldak'ta 79 yaşındaki kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ontemmuz Mahallesi Sırt Sokak'ta iki katlı binanın giriş katında ikamet eden Hanife Gedik'i (79) telefonla arayan yakınları, yaşlı kadından haber alamadı. Bunun üzerine eve gelen oğlu F.G., kapının kilitli olması sebebiyle pencereden girdiği evde annesi Hanife Gedik'i yatağında hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp hastalığı da olduğu öğrenilen Gedik'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Yine o ilçe sallandı! Gece yarısı korkutan deprem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi

Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi
Fenerbahçe resmen duyurdu: UEFA'ya başvuru yaptık

Beklenen haber duyuruldu: UEFA'ya başvurumuzu yaptık
Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital

Fenerbahçe'den rakiplerine korku salan galibiyet
Selçuk İnan'dan ''Galatasaraylı Selçuk'' söylemlerine yanıt

O söylemlere cevap verdi: ''Galatasaraylı Selçuk'' olabilirim ama...
Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi

Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray kaybedince daha motive çıktık

Galatasaray'ın yenilmesinin ardından maç öncesi konuşulanları anlattı
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Q Yatırım Bankası'na yönelik tefecilik soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Tefecilik soruşturmasında gözaltına alınanlar için karar
Husiler'den İsrail'e sert tehdit: Yeniden saldırırız

İsrail'e meydan okudular: Bu olursa yeniden saldırırız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.