Zonguldak'ta 79 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

Zonguldak'ta 79 yaşındaki kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ontemmuz Mahallesi Sırt Sokak'ta iki katlı binanın giriş katında ikamet eden Hanife Gedik'i (79) telefonla arayan yakınları, yaşlı kadından haber alamadı. Bunun üzerine eve gelen oğlu F.G., kapının kilitli olması sebebiyle pencereden girdiği evde annesi Hanife Gedik'i yatağında hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp hastalığı da olduğu öğrenilen Gedik'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK