Şehitler Eren Bülbül ve Ferhat Gedik 9. yılında anıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, şehitler Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i vefatlarının 9'uncu yılında andı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatan sevgisinin, cesaretin ve fedakarlığın simgesi oldular. Eren Bülbül'ü ve Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle ve duayla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA