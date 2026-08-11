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Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik için 9. yıl mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehitler Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Ferhat Gedik için vefatlarının 9'uncu yılında mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehitler Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Ferhat Gedik için vefatlarının 9'uncu yılında mesaj yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı, Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 9'uncu yılında rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA
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