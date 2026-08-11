Haberler

Dervişoğlu'ndan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik için anma mesajı

Dervişoğlu'ndan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik için anma mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Trabzon'un Maçka ilçesinde 9 yıl önce PKK tarafından şehit edilen Eren Bülbül ile onu korumak için şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i rahmet ve minnetle andı.

(ANKARA) - İyi Parti genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Gönlü vatan sevgisiyle çarpan, Maçka'nın yiğit evladı Eren Bülbül'ü; onu korumak için üzerine kapanan, 41 kurşunla şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuşumuz Ferhat Gedik'i rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

İYİ Parti genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzon'un Maçka ilçesinde dokuz yıl önce terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i andı. Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Gönlü vatan sevgisiyle çarpan, Maçka'nın yiğit evladı Eren Bülbül'ü; onu korumak için üzerine kapanan, 41 kurşunla şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuşumuz Ferhat Gedik'i rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı

Aile faciası! Hasta oğlunu öldürüp canına kıydı
CHP'li Bandırma Belediye Başkanı Mirza'nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı

CHP'li belediye başkanı ölümden döndü! Çok sayıda yaralı var
Yıllarca 'Avatar' diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü

Yıllarca uğradığı zorbalığı fırsata çevirdi! Şimdi teklif bekliyor

Çerçeve yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk hamle geldi

Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk hamle Bakan Çiftçi'den geldi
Türkiye'nin 64 yıllık otobüs firması el değiştirdi

Türkiye'nin 64 yıllık otobüs firması el değiştirdi
Yeni rolü için bambaşka birine dönüştü! Herkes Seray Kaya'nın görüntülerini konuşuyor

Bambaşka birine dönüştü! Herkes bu görüntüleri konuşuyor
Lukaku Fenerbahçe'de! İşte bonservisi

Ve Lukaku Fenerbahçe'de! İşte bonservisi