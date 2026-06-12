Beyaz et operasyonu SON DAKİKA! Beyaz et sektöründe hangi şirketlere kayyum atandı? Şenpiliç, Banvit, Keskinoğlu, Gedik, Lezita listede mi?
Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozduğu ve haksız fiyat artışlarına yol açtığı iddia edilen kişi ve şirketlere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı bir adli operasyon gerçekleştirildi. 8 ilde eş zamanlı yürütülen soruşturma kapsamında 13 şirkete denetim kayyumu atanırken, 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandı. Peki, Beyaz et sektöründe hangi şirketlere kayyum atandı? Beyaz et operasyonu son dakika gelişmeleri haberimizde.
Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozduğu ve haksız fiyat artışlarına yol açtığı değerlendirilen kişi ve şirketlere yönelik geniş kapsamlı bir adli operasyon başlatıldığı bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 8 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Peki, Beyaz et sektöründe hangi şirketlere kayyum atandı? Detaylar...
BEYAZ ET ŞİRKETLERİNE OPERASYON
Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın temel amacının serbest rekabet ortamının korunması, piyasa düzeninin sağlanması ve tüketicinin temel gıda ürünlerine adil koşullarda erişiminin güvence altına alınması olduğu belirtildi.
Operasyon kapsamında, temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun şekilde sürdürülebilmesi amacıyla önemli bir idari tedbir uygulamaya alındı. Bu çerçevede toplam 13 şirkete denetim kayyumu atandığı açıklandı.
Soruşturma sürecinde ayrıca 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Yetkililer, yürütülen işlemlerin kamu yararı ve piyasa istikrarının korunması amacı taşıdığını ifade etti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamasında, ekonomik düzeni bozan ve tüketici aleyhine sonuç doğuran hiçbir uygulamaya izin verilmeyeceğini vurguladı. Sürecin, ilgili kurumların koordinasyonuyla titizlikle yürütüldüğü aktarıldı.
Soruşturmada İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Rekabet Kurumu, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile MASAK’ın da görev aldığı belirtildi.
BEYAZ ET SEKTÖRÜNDE HANGİ ŞİRKETLERE KAYYUM ATANDI?
Soruşturma kapsamında denetim kayyumu atanan şirketlerin, beyaz et ve gıda tedarik zincirinde faaliyet gösteren büyük ölçekli firmalardan oluştuğu açıklandı. Toplam 13 şirkete yönelik olarak alınan bu kararın, üretim ve dağıtım süreçlerinin kesintisiz devam etmesini sağlamak amacı taşıdığı ifade edildi.
Denetim kayyumu atanan şirketler şu şekilde sıralandı:
Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.
Orvital Organik Gıda Ürün ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
AS Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Bakpiliç Entegre Tavukçuluk Anonim Şirketi
Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi
Bupiliç Entegre Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Ak Piliç Ticaret Limited Şirketi
Er Piliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi
Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi Anonim Şirketi
Ay-Pi Tavukçuluk Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Gedik)
Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, denetim kayyumunun şirketlerin faaliyetlerini durdurmaya yönelik bir adım olmadığı, aksine mevcut üretim ve tedarik süreçlerinin hukuka uygun şekilde devam etmesini sağlamak için uygulandığı belirtildi.
SORUŞTURMANIN KAPSAMI VE ŞÜPHELİ LİSTESİ
Yürütülen adli süreçte toplam 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Şüpheliler arasında yönetim kurulu başkanları, genel müdür yardımcıları, finans yöneticileri ve muhasebe müdürleri gibi şirketlerin farklı kademelerinde görev yapan isimler yer aldı.
Listede Banvit, Bakpiliç, Bupiliç, Erpiliç, Gedik, Hastavuk, Keskinoğlu, Şenpiliç, Orvital ve Lezita gibi şirketlerle bağlantılı yöneticilerin bulunduğu açıklandı.
Soruşturma kapsamında adı geçen bazı şüpheliler şu şekilde aktarıldı:
Banvit CEO’su ve üst düzey yöneticiler
Bakpiliç yönetim kurulu ve muhasebe birimi yetkilileri
Bupiliç finans ve muhasebe yöneticileri
Erpiliç yönetim kurulu ve muhasebe görevlileri
Gedik Tavukçuluk pazarlama ve finans yöneticileri
Hastavuk üst yönetim temsilcileri
Keskinoğlu yönetim kurulu ve muhasebe yetkilileri
Şenpiliç finans ve muhasebe yöneticileri
Orvital yönetim kurulu başkanı ve yöneticiler
Lezita üst yönetim ve finans sorumluları
Aypi Tavukçuluk yönetim kurulu üyeleri
Yetkililer, soruşturmanın temel amacının serbest piyasa düzeninin korunması ve tüketici haklarının güvence altına alınması olduğunu tekrar vurguladı.