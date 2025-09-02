Borusan Otomotiv Motorsport, GT4 Avrupa Serisi'nde Çifte Podyum Başarısı Elde Etti

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM), 2025 GT4 Avrupa Serisi sezonunun beşinci ayağındaki performansıyla hafta sonunu çifte podyumla tamamladı.

Borusan'dan yapılan açıklamaya göre, yarışmanın ilk ayağında 11 numaralı otomobilde yarışan BOM takımının pilotları Yağız Gedik ve Pedro Ebrahim 13. sırada başladıkları yarışı 5. sırada bitirerek pilotlar sıralamasında önemli puan kazandı.

BOM takımının diğer pilotları Berkay Besler ve Gabriele Piana ise ???????12 numaralı otomobilde sergiledikleri mücadele sonucunda 16. sırada başladıkları yarışta üçüncülüğü elde ederek, Türk Bayrağını dalgalandırdı.

İkinci yarışı 23. sıradan start alan 11 numaralı otomobil pilotları Yağız Gedik ve Pedro Ebrahim, dokuzuncu sırada tamamladı. Berkay Besler ve Gabriele Piana ise ikinci sırada podyuma çıkmayı başardı.

Elde ettiği bu sonuçla BOM takımı, Almanya'daki Nürburgring pistinde hafta sonunu iki gün üst üste podyum başarısıyla taçlandırdı.

GT4 Avrupa Serisi'nin final yarışı 11-12 Ekim'de Barcelona Pisti'nde gerçekleştirilirken, BOM sezonun son ayağında da şampiyonluk iddiasını sürdürmeye hazırlanıyor.