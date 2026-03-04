Şile Belediye Meclisi'nde 'barınak' tartışması: Sokakta hayvan kalmadı ki veterinerlik olarak hepsini öldürdük

ŞİLE Belediyesi Meclisi'nde hayvan barınağı inşaatı teklifi hakkında konuşan Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyesi Kemal Gedik'in, "Hayvan barınağı mı? Zaten sokakta hayvan kalmadı ki veterinerlik olarak hepsini öldürdük. Ayrıca barınağa da gerek yok, insan barınağı açalım daha iyi" dedi.

Şile Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı'nın ilk oturumu gerçekleştirildi. İlçe nüfusunun 50 bini aşmasıyla birlikte sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlar, hekim yetersizliği ve sahipsiz hayvanların toplanarak inşa edilecek barınaklarda yaşamlarını sürdürmesi konuları meclis gündemine taşındı.

'NUFÜSU 50 BİN RAKAMINI AŞMIŞ BİR İLÇE'

İlçedeki sağlık hizmetlerine ilişkin konuşma yapan Bağımsız Meclis Üyesi Kemal Özcan, "İlçemizde hizmet veren hastanemiz mevcut fiziki şartları ve imkanlarıyla Şile nüfusunun ihtiyaçlarına cevap verememektedir. Acil serviste yaşanan yoğunluk, uzman hekim eksikliği, teknik donanım yetersizlikleri ve bazı tetkiklerin ilçemizde yapılamıyor olması nedeniyle vatandaşlarımız mağduriyet yaşamaktadır. Şile artık 10-20 bin nüfuslu bir ilçe değil, 50 bin rakamını aşmış bir ilçe. Yaz aylarını söylemek bile istemiyorum, herkes tarafından malum. Bu nedenle önce sağlık diyerek hizmetlerin güçlendirilmesinin elzem olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.

'KALICI VE İNSANİ ÇÖZÜM İÇİN YETERLİ KAPASİTEDE HAYVAN BARINAĞI YAPILMALI'

Özcan, sahipsiz hayvanlarla ilgili olarak ise, "Kontrolsüz şekilde çoğalan ve zaman zaman sürü halinde dolaşan sahipsiz hayvanlar özellikle çocuklarımızın okula gidiş gelişlerinde ve yaşlıların günlük yaşamlarında korku ve endişeye neden olmaktadır. Kalıcı ve insani çözüm için yeterli kapasitede hayvan barınağının ivedilikle hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. Can dostlarımızın yaşam haklarını korumak ve halkımızın güven içerisinde yaşamını sürdürmesi adına gerekli adımların atılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

'EKSİKLİKLER VARSA SAĞLIK BAKANLIĞI ÇÖZER'

Kemal Özcan'ın sağlık konusunun belediye meclisinde gündeme getirilmesini eleştiren CHP'li Meclis Üyesi Kemal Gedik, "Sağlık Bakanlığı'nı ilgilendiren bir konuyu neden Şile Belediye Meclisi'nde anlatıyorsun? Eksiklikler varsa Sağlık Bakanlığı, yani devlet çözer. Belediye olarak zaten öyle bir gücümüz yok" ifadelerini kullandı.

'İNSAN BARINAĞI AÇALIM DAHA İYİ'

Barınak tartışmasının devamında Kemal Gedik, "Hayvan barınağı mı. Zaten sokakta hayvan kalmadı ki veterinerlik olarak hepsini öldürdük. Ayrıca barınağa da gerek yok, insan barınağı açalım daha iyi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı