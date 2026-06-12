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Trabzon'da yanan tırın sürücüsü hayatını kaybetti

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Trabzon-Gümüşhane kara yolunda kontrolden çıkarak devrilen tuğla yüklü tır alev aldı. Sürücü Hasan Şükrü Gedik olay yerinde hayatını kaybetti. Yangın ekipler tarafından söndürülürken, yola saçılan tuğlalar nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Trabzon'da kontrolden çıkarak devrildikten sonra alev alan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Trabzon-Gümüşhane kara yolunun Maçka ilçesine bağlı Kiremitli Mahallesi mevkisinde, Hasan Şükrü Gedik'in kullandığı 08 ABU 288 plakalı tuğla yüklü tır, kontrolden çıkarak refüje devrildi.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Maçka grup itfaiye amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Ekiplerin yaptığı incelemede, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza sonucu yola saçılan tuğlalar nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, yolun temizlenmesinin ardından yeniden sağlandı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
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