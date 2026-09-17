İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, eski İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik’in naaşının Topkapı’daki Anıt Mezar’a taşınacağını açıkladı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, eski İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik’in naaşının Topkapı’daki Anıt Mezar’a taşınacağını açıkladı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, eski İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik'in naaşının Topkapı'daki Anıt Mezar'a taşınacağını açıkladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı