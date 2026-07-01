Tunceli'de anne ayı ve yavruları görüntülendi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde anne ayı ve yavruları görüntülendi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde doğanın etkileyici anlarından biri objektiflere yansıdı. İlçenin dağlık alanlarında görülen anne ayı ve yavruları, doğa fotoğrafçısı Akın Gedik tarafından görüntülendi. Bir süre bölgede dolaşan anne ayı ile yavrularının doğal yaşam içerisindeki görüntüleri, yaban hayatının zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Güvenli mesafeden kaydedilen görüntüler, doğaseverlerin ilgisini çekti. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı