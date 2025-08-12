Şehit Jandarma Ferhat Gedik Anıldı

Şehit Jandarma Ferhat Gedik Anıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma sırasında korumak istediği Eren Bülbül ile şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Trabzon'da 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma sırasında korumak istediği Eren Bülbül ile şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Anne Hatice Gedik, kardeşi Arif Gedik ve yakınları ile vatandaşlar, Gedik'in şehadetinin yıl dönümünde Bekbele Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret etti.

Mezara gelen katılımcılar burada dua okudu.

Daha sonra anne Hatice Gedik'in evinde devam eden programda Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi.

Programa şehidin yakınlarının yanı sıra Hatay Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, İskenderun İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Açık, İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İskenderun Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Akgöl ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı

Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.