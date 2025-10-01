Afyonkarahisar Kütüphanesi, Hafta Sonları da Açık Olacak

Haberler

Afyonkarahisar Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi, ders çalışmak isteyen öğrenciler ve kitapseverlerin talepleri doğrultusunda artık pazar günleri de hizmet verecek.

Şehrin hafızasına ışık tutan zengin arşivi, her türden okuyucuya hitap eden kitap çeşitliliği ile kitapseverlerin ilgisini çeken Afyonkarahisar Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi, artık hafta sonları da hizmet verecek.

Kütüphanenin erken kapanmaması konusunda özellikle ders çalışmak isteyen öğrenciler, veliler ve kitapseverler tarafından yoğun talep alıyordu. Bu talepler Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'na da ulaştı. Konuyla ilgili gerekli çalışmaların yapılmasını isteyen Vali Yiğitbaşı'nın bu talimatları doğrultusunda Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi'nin çalışma saatleri yeninden düzenlendi. Kütüphane artık pazar günleri de açık olacak.

Yeni düzenlemeye göre kütüphane Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 08: 30-21: 00 saatleri arasında, Cumartesi günü 08: 30-21: 00 saatleri arasında, Pazar günü ise 09: 00-17: 30 saatleri arasında açık olacak. - AFYONKARAHİSAR

