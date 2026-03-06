Haberler

"Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor?" sorusuna ünlü spikerden bomba yanıt

'Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor?' sorusuna ünlü spikerden bomba yanıt
Güncelleme:
Spor spikeri Demet Gedik, kıyafetlerinin fit görünmesinin sırrını paylaşarak arka kısımda kullandığı iğnelerle kıyafetin daha düzgün durduğunu gösterdi.

Spor spikeri Demet Gedik, sosyal medyada kendisine yöneltilen "Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti. Gedik, kıyafetlerinde uyguladığı küçük bir hileyi takipçileriyle paylaştı.

KIYAFETİN ARKASINDA İĞNELER VAR

Paylaştığı görüntülerde kıyafetinin arka kısmını gösteren Gedik, elbisesinin arkasında çok sayıda iğne kullandığını açıkladı. Bu yöntem sayesinde kıyafetin vücuda daha oturduğu ve kırışmadan düzgün durduğu görüldü.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Demet Gedik'in kıyafet hilesini göstermesi sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti. Takipçileri, spikerin paylaştığı yönteme çok sayıda yorum yaptı.

Eller tetikte! Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu

Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSimu:

eeee?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

