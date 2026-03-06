"Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor?" sorusuna ünlü spikerden bomba yanıt
Spor spikeri Demet Gedik, kıyafetlerinin fit görünmesinin sırrını paylaşarak arka kısımda kullandığı iğnelerle kıyafetin daha düzgün durduğunu gösterdi.
- Spor spikeri Demet Gedik, kıyafetlerinin daha fit görünmesi için arkalarında iğne kullandığını açıkladı.
- Demet Gedik'in kıyafet hilesi sosyal medyada ilgi gördü ve takipçileri tarafından yorumlandı.
Spor spikeri Demet Gedik, sosyal medyada kendisine yöneltilen "Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti. Gedik, kıyafetlerinde uyguladığı küçük bir hileyi takipçileriyle paylaştı.
KIYAFETİN ARKASINDA İĞNELER VAR
Paylaştığı görüntülerde kıyafetinin arka kısmını gösteren Gedik, elbisesinin arkasında çok sayıda iğne kullandığını açıkladı. Bu yöntem sayesinde kıyafetin vücuda daha oturduğu ve kırışmadan düzgün durduğu görüldü.
SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ
Demet Gedik'in kıyafet hilesini göstermesi sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti. Takipçileri, spikerin paylaştığı yönteme çok sayıda yorum yaptı.