Fitnes Haberleri - Fitnes Haber - Haberler

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Fitnes Haberleri

Fitnes haber, Fitnes son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Erzurum, yüksek irtifalı tam olimpik havuzuyla dünyanın yüzme üssü olma yolunda ilerliyor

Erzurum, yüksek irtifalı tam olimpik havuzuyla dünyanın yüzme üssü olma yolunda ilerliyor

Fitnes - Dün 12:29
Melikgazi 'de Alparslan Türkeş Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi'nin tanıtımı yapıldı

Melikgazi 'de Alparslan Türkeş Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi'nin tanıtımı yapıldı

Fitnes - 26.05.2023
Nevşehir'de Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı

Nevşehir'de Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı

Fitnes - 26.05.2023
Antalyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Antalyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Fitnes - 25.05.2023
Liseler Arası Gençler Bilek Güreşi Şampiyonası Erzurum'da Başladı

Liseler Arası Gençler Bilek Güreşi Şampiyonası Erzurum'da Başladı

Fitnes - 25.05.2023
Erzurum'da 5 kadın curling takımı kurdu

Erzurum'da 5 kadın curling takımı kurdu

Fitnes - 25.05.2023
Kilo almak için başladığı vücut geliştirmede Avrupa şampiyonu oldu

Kilo almak için başladığı vücut geliştirmede Avrupa şampiyonu oldu

Fitnes - 25.05.2023
Fitness eğitmeni Erbay Karakaya, spor yaparken su içmenin önemine dikkati çekti Açıklaması

Fitness eğitmeni Erbay Karakaya, spor yaparken su içmenin önemine dikkati çekti Açıklaması

Fitnes - 24.05.2023
Huawei, Japonya'daki Lansmanda Yeni Ürünlerini Tanıttı

Huawei, Japonya'daki Lansmanda Yeni Ürünlerini Tanıttı

Fitnes - 24.05.2023
CANiK'in yeni genel merkezinin temelleri atıldı

CANiK'in yeni genel merkezinin temelleri atıldı

Fitnes - 24.05.2023
CANİK'in yeni genel merkezinin temelleri atıldı

CANİK'in yeni genel merkezinin temelleri atıldı

Fitnes - 24.05.2023
CANiK'in yeni genel merkezinin temelleri atıldı

CANiK'in yeni genel merkezinin temelleri atıldı

Fitnes - 24.05.2023
Survivor Ertuğ kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi? Survivor 2023 Ertuğ Onur Yaşlıoğlu'nun hayatı ve biyografisi!

Survivor Ertuğ kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi? Survivor 2023 Ertuğ Onur Yaşlıoğlu'nun hayatı ve biyografisi!

Fitnes - 23.05.2023
Bu hafta çıkacak yeni oyunlar! 22 - 28 Mayıs 2023

Bu hafta çıkacak yeni oyunlar! 22 - 28 Mayıs 2023

Fitnes - 23.05.2023
Altınordu'da Şok Karar: Başkan Özkan Kulübü Devretme Kararı Aldı

Altınordu'da Şok Karar: Başkan Özkan Kulübü Devretme Kararı Aldı

Fitnes - 18.05.2023
Balıkesir Büyükşehir'in spor branş sayısı 19'a çıktı

Balıkesir Büyükşehir'in spor branş sayısı 19'a çıktı

Fitnes - 18.05.2023
Balıkesir Büyükşehir'in spor branş sayısı 19'a çıktı

Balıkesir Büyükşehir'in spor branş sayısı 19'a çıktı

Fitnes - 18.05.2023
Antalya'da Sedir Spor Kompleksi 29 Ekim'de açılacak

Antalya'da Sedir Spor Kompleksi 29 Ekim'de açılacak

Fitnes - 17.05.2023
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Etimesgut'a İki Yatırım: Aile ve Sosyal Yaşam Merkezlerinin İnşaat Çalışmaları Başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Etimesgut'a İki Yatırım: Aile ve Sosyal Yaşam Merkezlerinin İnşaat Çalışmaları Başladı

Fitnes - 17.05.2023
Başkan Altay: 'Yenişehir Sosyal Tesisi ve Lise Medeniyet Akademisi inşaatı hızla yükseliyor'

Başkan Altay: "Yenişehir Sosyal Tesisi ve Lise Medeniyet Akademisi inşaatı hızla yükseliyor"

Fitnes - 16.05.2023
Bahçeli: Türk milleti dünyaya demokrasi dersi vermiştir

Bahçeli: Türk milleti dünyaya demokrasi dersi vermiştir

Fitnes - 15.05.2023
Bahçeli'den 14 Mayıs değerlendirmesi! Anket şirketlerine sert sözlerle yüklendi

Bahçeli'den 14 Mayıs değerlendirmesi! Anket şirketlerine sert sözlerle yüklendi

Fitnes - 15.05.2023
MHP Lideri Bahçeli: 'Aziz milletimiz tartışılmaz hükmünü vermiştir'

MHP Lideri Bahçeli: "Aziz milletimiz tartışılmaz hükmünü vermiştir"

Fitnes - 15.05.2023
Bingöl'de AK Parti 2, Yeşil Sol Parti 1 milletvekili çıkardı

Bingöl'de AK Parti 2, Yeşil Sol Parti 1 milletvekili çıkardı

Fitnes - 15.05.2023
Kağıthane'de atıl alanlar parka dönüşüyor

Kağıthane'de atıl alanlar parka dönüşüyor

Fitnes - 15.05.2023
Twitter yeni CEO'su kimdir? Linda Yaccarino kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Twitter'ın yeni CEO'su kim oldu 2023?

Twitter yeni CEO'su kimdir? Linda Yaccarino kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Twitter'ın yeni CEO'su kim oldu 2023?

Fitnes - 13.05.2023
Survivor Ertuğ kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi? Survivor 2023 Ertuğ Onur Yaşlıoğlu'nun hayatı ve biyografisi!

Survivor Ertuğ kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi? Survivor 2023 Ertuğ Onur Yaşlıoğlu'nun hayatı ve biyografisi!

Fitnes - 11.05.2023
OKT Trailer, farkındalık çalışmalarıyla 'sıfıra değer katıyor'

OKT Trailer, farkındalık çalışmalarıyla "sıfıra değer katıyor"

Fitnes - 11.05.2023
Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Fitnes - 10.05.2023
Sakarya'da ölü bulunan Emine Ercandoğdu'nun tramvayda dans ettiği görüntüler ortaya çıktı

Sakarya'da ölü bulunan Emine Ercandoğdu'nun tramvayda dans ettiği görüntüler ortaya çıktı

Fitnes - 10.05.2023
Sakarya'da ölü bulunan Emine Ercandoğdu'nun tramvayda dans ettiği görüntüler ortaya çıktı

Sakarya'da ölü bulunan Emine Ercandoğdu'nun tramvayda dans ettiği görüntüler ortaya çıktı

Fitnes - 10.05.2023
Derecikli Çelik Avrupa'da üçüncü oldu

Derecikli Çelik Avrupa'da üçüncü oldu

Fitnes - 09.05.2023
Yıldırımlı gençlere 5 yıldızlı tesis

Yıldırımlı gençlere 5 yıldızlı tesis

Fitnes - 08.05.2023
Deliçay daha güvenli akacak

Deliçay daha güvenli akacak

Fitnes - 08.05.2023
Ramazan'da alınan kiloların tatile kadar verilmesi bu yollarla mümkün

Ramazan'da alınan kiloların tatile kadar verilmesi bu yollarla mümkün

Fitnes - 08.05.2023
EC Boxing, Antalya'da şube açtı

EC Boxing, Antalya'da şube açtı

Fitnes - 08.05.2023
Altınpark yarı olimpik yüzme havuzu ve fitness merkezinin inşasında sona gelindi

Altınpark yarı olimpik yüzme havuzu ve fitness merkezinin inşasında sona gelindi

Fitnes - 05.05.2023
EYT'liye bireysel emeklilik avantajı

EYT'liye bireysel emeklilik avantajı

Fitnes - 05.05.2023
Abb, Altınpark Yüzme Havuzu Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor

Abb, Altınpark Yüzme Havuzu Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor

Fitnes - 05.05.2023
İrfan Gençlik, Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan derecelerle döndü

İrfan Gençlik, Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan derecelerle döndü

Fitnes - 04.05.2023
Şile otobanından ilk geçen otomobil 'Yerli ve Milli' Toog oldu

Şile otobanından ilk geçen otomobil "Yerli ve Milli" Toog oldu

Fitnes - 03.05.2023
Antalyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına çift idmanla devam etti

Antalyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına çift idmanla devam etti

Fitnes - 02.05.2023
Erdoğan: 'Bu ülkeyi alevi, sünni diye ayrıma tabi tutanlara lanet olsun'

Erdoğan: "Bu ülkeyi alevi, sünni diye ayrıma tabi tutanlara lanet olsun"

Fitnes - 02.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Antalya mitinginde konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Antalya mitinginde konuştu: (4)

Fitnes - 02.05.2023
Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken bir mekanizma var (2)

Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken bir mekanizma var (2)

Fitnes - 02.05.2023
ERDOĞAN KILIÇDAROĞLU'NU CUMHURBAŞKANI ADAYI OLARAK KARŞIMIZA DİKEN BİR MEKANİZMA VAR

ERDOĞAN KILIÇDAROĞLU'NU CUMHURBAŞKANI ADAYI OLARAK KARŞIMIZA DİKEN BİR MEKANİZMA VAR

Fitnes - 02.05.2023
Erdoğan: 'Oldu mu size 11 ortak'

Erdoğan: "Oldu mu size 11 ortak"

Fitnes - 02.05.2023
Yatağan Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri hizmete açılıyor

Yatağan Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri hizmete açılıyor

Fitnes - 02.05.2023
Bakan Varank Bursa'da 500 milyon liralık yatırımların açılışını yaptı

Bakan Varank Bursa'da 500 milyon liralık yatırımların açılışını yaptı

Fitnes - 01.05.2023
Bakan Varank Bursa'da 500 milyon liralık yatırımların açılışını yaptı

Bakan Varank Bursa'da 500 milyon liralık yatırımların açılışını yaptı

Fitnes - 01.05.2023
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