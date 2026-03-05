Haberler

Başkentte yeni spor merkezi açılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut Bağlıca Mahallesi'nde yapımı tamamlanan modern spor merkezini hizmete açmaya hazırlanıyor. Merkez, yarı olimpik yüzme havuzu, basketbol sahaları, fitness salonları ve sosyal alanlar ile dikkat çekiyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Etimesgut Bağlıca Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Bağlıca Spor Merkezini hizmete açmaya hazırlanıyor.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Etimesgut Bağlıca Mahallesi'nde yapımı tamamlanan "Bağlıca Spor Merkezi" hizmete açılmaya hazırlanıyor.

Toplam 9 bin 770 metrekarelik alanda inşa edilen merkez, 25 metre uzunluğunda, 12 buçuk metre eninde yarı olimpik yüzme havuzu, 780 metrekarelik kapalı basketbol sahası, fitnes salonları, etkinlik amfisi, açık basketbol, badminton ve voleybol sahaları, çocuk oyun alanları, köpek eğitim alanı, kafe ve kapalı otopark gibi çok sayıda alanı bünyesinde barındırıyor.

Yeni spor merkezini "Bağlıca'ya modern bir spor merkezi kazandırıyoruz" sözleriyle duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, "9 bin 770 metrekare alanda inşa ettiğimiz Bağlıca Spor Merkezi, yarı olimpik yüzme havuzu, basketbol sahaları, fitness salonları, açık spor alanları ve sosyal yaşam alanlarıyla çok yakında kapılarını açıyor. Sporun herkes için ulaşılabilir olduğu bir Başkent için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

