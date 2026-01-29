İBB'den kadınlara "spor desteği" kampanyası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Kadınlara Gündüz Seanslarında 1 TL'ye Spor Desteği Kampanyası"nı hayata geçirdi.

Haliç Su Sporları Merkezi'ndeki kampanyanın tanıtım toplantısında konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, öncelikle suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun selamını iletmek istediğini söyledi.

Aslan, İmamoğlu'nun en büyük hayalinin, kadınların korkmadan yürüdüğü, yalnız kalmadığı ve hayattan vazgeçmek zorunda bırakılmadığı bir şehir inşa etmek olduğunu ifade etti.

İBB'nin spor hizmetlerine değinen Aslan, "Bugün itibarıyla İstanbul'da yaşayan, Anne Kart sahibi olan ve sosyal güvencesi olmayan kadınlar, İBB Spor tesislerimizden, gündüz seanslarımızda fitness, yüzme ve grup egzersizlerinde tam 1 TL'ye, akşam ve tam gün üyeliklerinden yüzde 50 indirimle yararlanabilecek. Çünkü spor, yeniden nefes almaktır." dedi.

"Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi" açtıkları için suçlandıklarını öne süren Aslan, "Biz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kurumuyuz. Şu an içinde bulunduğumuz tesis, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, bu devletin bir kurumudur. Herkes bizimle övünürken, bazı insanlar bizi eleştiriyor ama sağ olsun, dünyada kıymetimizi bilenler de var." diye konuştu.

Aslan, New York Belediye Başkanının kendilerini örnek alarak "Yuvamız New York" merkezleri açtığını, Zagreb, Budapeşte ve Sofya belediye başkanlarının da başka projelerini örnek aldığını söyledi.

Konuşmanın ardından katılımcılar, fitness ve spor salonlarını gezdi.

İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile iştirak şirketi Spor İstanbul koordinasyonunda yürütülen kampanya kapsamında, SGK ve Bağ-Kur güvencesi olmayan kadınlar ile Anne Kart sahibi kadınlar, yüzme, fitness ve grup egzersizi branşlarının gündüz seanslarından 1 lira karşılığında faydalanabilecek. Kadınlar, akşam seanslarından yüzde 50 indirimle yararlanabilecek.