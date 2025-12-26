Suudi Arabistan'da gizli oryantal dans dersleri gündem oldu

Şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da, reform söylemlerine rağmen kadınların sosyal hayattaki görünürlüğü hâlâ ciddi sınırlarla karşı karşıya. Oryantal dans öğrenmek isteyen kadınlar, bu nedenle başkent Riyad'da kapalı kapılar ardında bir araya gelerek gizlice ders alıyor.

Bu gizli derslere katılan kadınlar, büyük bir coşkuyla dans etseler de kimliklerinin açığa çıkmasından endişe ediyor. AFP'nin aktardığına göre, hiçbir katılımcı adını paylaşmak istemiyor, yüzler özellikle kameralardan saklanıyor. Bu durum, reform söylemlerine rağmen Suudi Arabistan'da kadınların bedenleri ve kamusal alandaki varlıkları üzerindeki baskının hâlâ sürdüğünü ortaya koyuyor.

REFORMLAR VAR AMA TABULAR GÜCÜNÜ KORUYOR

Son yıllarda sinema salonlarının açılması, konserler ve spor etkinlikleri gibi adımlarla sosyal yaşamda kısmi değişimler yaşansa da, oryantal dans gibi kadın bedenine doğrudan odaklanan aktiviteler toplumun geniş kesimlerinde hâlâ hassas ve tabu kabul ediliyor. Bu nedenle kadınlar, olası sosyal baskı ve dışlanma korkusuyla bu tür etkinlikleri gizli yürütmek zorunda kalıyor.

"DIŞARIDA MÜMKÜN DEĞİL"

AFP'ye konuşan katılımcılardan biri, oryantal dansın kendisi için yalnızca bir spor değil, aynı zamanda özgürleşme alanı olduğunu söylüyor. Ancak bu özgürlüğün yalnızca kapalı kapılar ardında mümkün olabildiğini vurguluyor:

"Burada kendimizi rahat hissediyoruz ama bunu dışarıda yaşamak hâlâ mümkün değil."

DANS SIRASINDA KAPILAR KİLİTLİ

Kadınlar için bu fitness salonları, yargılanmadan hareket edebildikleri nadir alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Dersler sırasında kapıların kilitli tutulduğu, görüntülerin dışarı sızmaması için özel önlemler alındığı belirtiliyor.

Uzmanlara göre bu tablo, ülkede kadınlara yönelik toplumsal sınırların reformlara rağmen büyük ölçüde yerinde durduğunu gösteriyor.