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Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
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Trendyol Sü Lig takımı Gençlerbirliği, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde iki gruplu antrenman yaptı. Takım, fitness, koordinasyon ve taktik çalışmalarının ardından yarın Iğdır FK ile hazırlık maçı oynayacak.

Trendyol Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Başkent kulübünün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde iki grup halinde çalışan kırmızı-siyahlılarda ilk grup, fitness salonunda kuvvet antrenmanı gerçekleştirirken ikinci grup, koordinasyon ve 5'e 2 top kapma oynadı.

İdmanın ikinci bölümünde minyatür kalelerden kurulu dar alanda maç yapan başkent ekibi, taktik ağırlıklı çalışmanın ardından yarı sahada oynanan çift kale maçla günü tamamladı.

Gençlerbirliği, yarın saat 17.30'da Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK ile hazırlık maçı yapacak.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
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