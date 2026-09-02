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57 yaşındaki Jennifer Lopez’in fiziğini gören dönüp bir daha baktı!

57 yaşındaki Jennifer Lopez’in fiziğini gören dönüp bir daha baktı!
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Jennifer Lopez, 57 yaşında formunu korumaya devam ediyor. Santa Monica’da spor salonuna giderken görüntülenen dünyaca ünlü yıldızın fit görünümü dikkat çekti.

Jennifer Lopez, yoğun iş temposunun yanı sıra sporunu da ihmal etmiyor. 57 yaşındaki şarkıcı, Santa Monica’da spor salonuna giderken objektiflere yansıdı.

Fit fiziğiyle dikkat çeken Lopez, spor sonrası New York’a uçtu. Ünlü yıldız, ertesi gün Manhattan’da çocukları ve arkadaşlarıyla öğle yemeğinde buluştu.

YOĞUN TEMPO DOSTLARINI ENDİŞELENDİRİYOR

Geçtiğimiz yıl Ben Affleck ile yollarını ayıran Lopez, bu kez çocuklarının üniversite için evden ayrılmaya hazırlanmasıyla farklı bir döneme girdi.

Ünlü şarkıcı, lüks bir markayla yaptığı anlaşmanın yanı sıra yeni dünya turnesi ve oyunculuk projeleriyle de yoğun bir çalışma programı yürütüyor.

Yakın çevresinin ise Lopez’in kendisini fazlasıyla işe vermesinden endişelendiği belirtiliyor. Dostları, 2002 yılında yaşadığı zor dönemin yeniden tekrarlanmasından ve ünlü yıldızın tükenme noktasına gelmesinden korkuyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZeki Anti:

40'ından sonra azanı teneşir paklar demişler, artık bu yaş 50'ye 60'a çıktı. Yaptırdıkları estetikle, gençlik ilaçlarıyla azmaya hız kesmeden devam..

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