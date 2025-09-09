Haberler

Bütün ülkenin tanıdığı vücut geliştirmecinin acı sonu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Bütün ülkenin tanıdığı vücut geliştirmecinin acı sonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilyalı ünlü vücut geliştirmeci Valter de Vargas Aita, kız arkadaşıyla yaşadığı bir kavga sonrası bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, 7 Eylül Pazar sabahı sporcu Aita'nın Chapeco şehrindeki dairesinde meydana geldi. 41 yaşındaki Aita, yüzüne, boynuna, karnına ve sırtına aldığı bıçak darbeleri sonrası merdivenlerden düşerek yaşamını yitirdi.

Brezilya'da tanınmış vücut geliştirmeci Valter de Vargas Aita, 7 Eylül Pazar sabahı Chapeco şehrindeki dairesinde kız arkadaşıyla yaşadığı kavganın ardından bıçaklanarak öldürüldü.

HAYATINI KAYBETTİ

41 yaşındaki sporcu, boynuna, yüzüne, karnına ve sırtına aldığı darbelerden sonra merdivenlerden düşerek yaşamını yitirdi. Komşuların duyduğu çığlıklar üzerine polis olay yerine geldiğinde ünlü sporcu çoktan hayatını kaybetmişti.

YERLER KAN GÖLÜNE DÖNMÜŞ

Polis ekipleri, olay yerinde kan gölüne dönmüş merdivenlerde Valter'in kaçmaya çalışırken bıraktığı izlere rastladı. Araştırmacılar, sporcuya çok sayıda bıçak darbesi vurulduğunu doğruladı. Aynı olayda 43 yaşındaki sevgilisinin de yaralandığı ve ağır durumda hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Bütün ülkenin tanıdığı vücut geliştirmeci sevgilisi tarafından öldürüldü

Haberler.com / Hamza Temur - Spor
CHP'deki krizde Özel'i en çok etkileyen olay: Tüylerim diken diken oldu, gırtlağım düğümlendi

CHP'deki krizde Özel'i en çok etkileyen olay: Gırtlağım düğümlendi
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAhmed Bin Tellak:

demekki o kaslar koftidenmiş, çakamamış ağzının ortasına iki tane :D

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTCNaci BÜYÜKKAL:

Kasları onu koruyamamış :DDDDDD :DDDD Vücut geliştirme boş işler. Silah, füze, dinamit, S-400 taşıyacaksın. :DDDDD

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu

Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.