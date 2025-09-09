Bütün ülkenin tanıdığı vücut geliştirmecinin acı sonu

Brezilya'da tanınmış vücut geliştirmeci Valter de Vargas Aita, 7 Eylül Pazar sabahı Chapeco şehrindeki dairesinde kız arkadaşıyla yaşadığı kavganın ardından bıçaklanarak öldürüldü.

HAYATINI KAYBETTİ

41 yaşındaki sporcu, boynuna, yüzüne, karnına ve sırtına aldığı darbelerden sonra merdivenlerden düşerek yaşamını yitirdi. Komşuların duyduğu çığlıklar üzerine polis olay yerine geldiğinde ünlü sporcu çoktan hayatını kaybetmişti.

YERLER KAN GÖLÜNE DÖNMÜŞ

Polis ekipleri, olay yerinde kan gölüne dönmüş merdivenlerde Valter'in kaçmaya çalışırken bıraktığı izlere rastladı. Araştırmacılar, sporcuya çok sayıda bıçak darbesi vurulduğunu doğruladı. Aynı olayda 43 yaşındaki sevgilisinin de yaralandığı ve ağır durumda hastaneye kaldırıldığı bildirildi.