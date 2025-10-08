Johnson Health Tech, gayrimenkul projelerine değer katan spor ekipmanlarıyla Türkiye'de büyüyor

Johnson Health Tech; otel, rezidans ve karma yaşam projelerinde iş birlikleriyle gayrimenkul sektörüne yeni bir değer katıyor. Gayrimenkul yatırımlarında fark yaratmak isteyen otel zincirleri, rezidans projeleri ve karma yaşam alanları, artık lüksü sadece mimaride değil kullanıcı deneyiminde de arıyor. Bu noktada, dünyada 120'den fazla ülkede faaliyet gösteren Johnson Health Tech, Türkiye'de gerçekleştirdiği stratejik iş birlikleriyle sektöre yeni bir soluk getiriyor. Marka, sadece ekipman sağlayıcısı değil, projeye özel çözüm ortağı olarak konumlanıyor.

"Lüks Konutlarda Yeni Standart; Profesyonel Fitness Alanları"

Modern yaşam alanlarında sadece havuz ya da peyzaj değil, profesyonel fitness çözümleri de artık olmazsa olmaz. Johnson Health Tech, Shreaton, Crown Plaza, Mesa, Artaş gibi Türkiye'nin en prestijli projelerine sunduğu özel çözümlerle öne çıkıyor. Yatırımcılar üst segment konut ve otel projelerinde, kullanılan ekipmanların markasına, teknolojik altyapısına ve kullanıcı deneyimine büyük önem veriyor.

Yakup Çam: "Fitness yatırımı, artık bir ayrıcalık değil zorunluluk"

Johnson Health Tech Türkiye Genel Müdürü Yakup Çam, bu dönüşümün Türkiye pazarında çok hızlı yaşandığını belirtiyor: "Bugün gayrimenkul yatırımcıları için fitness alanları, sadece mimari projelerin bir parçası değil, doğrudan gayrimenkul değerine katkı sağlayan bir yatırım kalemi. Özellikle otel ve rezidans projelerinde kullanıcılar, uluslararası marka güvencesiyle sunulan spor alanlarını tercih ediyor. Johnson Health Tech olarak yatırımcılara özel, bünyemizdeki güçlü markalarımızla alanın tasarımından ekipman yerleşimine ve servis desteğine kadar uçtan uca hizmet sunuyoruz" dedi.

Johnson Health Tech, Matrix Markasıyla Her Segmentte Yatırımlara Değer Katıyor

Johnson Health Tech çatısı altında bulunan Matrix Fitness, geniş ürün yelpazesi sayesinde hem büyük ölçekli lüks projelere hem de şehir içi konut projelerine özel çözümler sunabiliyor. Yakup Çam, Türkiye'nin stratejik konumuna dikkat çekerek şöyle diyor: "Türkiye, Asya ve Avrupa arasında önemli bir köprü konumunda. Artan otel yatırımları, wellness odaklı konut projeleri, genç nüfusun sağlıklı yaşam eğilimi, Johnson Health Tech için bu pazarı çok cazip hale getiriyor. Önümüzdeki üç yıl içinde Türkiye'nin, en hızlı büyüyen pazar olmasını bekliyoruz."

Otelden Rezidansa, Her Ölçekte Anahtar Teslim Fitness ve Wellness Alanları

Johnson Health Tech, sadece ekipman sağlayıcısı değil, yatırımcıya uçtan uca çözüm sunan bir danışman gibi çalışıyor. Projenin yapısına ve yatırımcının hedef kitlesine özel olarak planlanan fitness alanları; mimari uyumluluk, teknoloji entegrasyonu ve sürdürülebilir hizmet anlayışıyla donatılıyor. Böylece hem proje geliştirme süreci hızlanıyor hem de yaşam alanına prestij katılıyor.

Johnson Health Tech Hakkında

Merkezi Tayvan'da olan Johnson Health Tech, dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen fitness ekipmanları üreticilerinden birisidir. Dünya genelinde 460'tan fazla perakende mağazası ile global fitness perakende sektörünün öncülerindendir. Türkiye'de 2021 yılından bu yana, fitness ekipman pazarına hizmet vermektedir. Matrix Fitness, Vision Fitness, Horizon, BowFlex, Schwinn, Synca gibi dünyaca ünlü markaların sahibi olan şirket, hem ticari hem de ev kullanımı için %100 kendi üretimi olan yüksek teknoloji ürünleriyle; yenilikçi, çeşitli ve kaliteli spor ekipmanları çözümleri sunmaktadır.

www.johnsonhealthtech.com/tr