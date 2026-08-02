Haberler

Sarıgül, UEFA Fitness B-1 Kursunda tecrübelerini paylaştı

Sarıgül, UEFA Fitness B-1 Kursunda tecrübelerini paylaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincanspor Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Erzurum’da düzenlenen UEFA Fitness B-1 1. Aşama Kursu kapsamında antrenör adaylarıyla bir araya gelerek bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Erzincanspor Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen UEFA Fitness B-1 1. Aşama Kursu kapsamında antrenör adaylarıyla bir araya gelerek bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirilen eğitim programına konuk olan Sarıgül, Kurs Eğitmeni Gökhan Kandemir ile kursiyer antrenörlerle söyleşi gerçekleştirdi. Futbolun gelişimi, antrenman süreçleri ve teknik direktörlük deneyimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sarıgül, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Erzincanspor Kulübünden yapılan açıklamada, futbolun gelişimine katkı sunan organizasyonda emeği geçenlere teşekkür edilirken, UEFA Fitness B-1 1. Aşama Kursu'na katılan antrenör adaylarına eğitim süreçlerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Erdal Beşikçioğlu dahil 44 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Erdal Beşikçioğlu için savcı kararını verdi, sıra hakimde
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bodrum’da gösterişin yeni boyutu: Saat camında havyar yeme çılgınlığı

Görgüsüzlüğün dozu kaçtı! Görmemişliğin zirvesine böyle çıktılar

Görüntü Mardin'den! Yabancı turistler için hazırlanan konsept tartışma çıkardı

Görüntü Mardin'den! Yabancı turistlere sunulan hizmet olay oldu
Bakan Şimşek duyurdu! Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor

Bakan Şimşek duyurdu! Devrim niteliğinde bir adım atılıyor
Pakistan’da protesto sırasında karakol girişinde intihar saldırısı: 7 ölü, 15 yaralı

Ülkeyi kan gölüne çeviren saldırı! Karakolun önünde kendini patlattı
Kumbağ’da tehlikeli inat: Jandarma dakikalarca ikna etmeye çalıştı

Gece yarısı iç çamaşırıyla geldi, jandarmaya ecel terleri döktürdü
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor
Parkta uygunsuz görüntüler bitmiyor! Bu kez Pendik'te kaydedildi

Skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi! Kimseye aldırış etmediler