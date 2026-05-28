Yasak aşk macerası korkunç sonla bitti

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, bir apartman dairesinin penceresinden sarkan sarı saçlı bir adamın dengesini kaybederek aşağı düştüğü görüldü. İddiaya göre fitness koçu olduğu belirtilen adam, evli bir kadınla birlikte olduğu sırada kadının eşinin eve gelmesi üzerine panikle kaçmaya çalıştı.

Olayın cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerinde, sarı saçlı adamın apartmanın dış cephesinde pencere kenarında tutunmaya çalıştığı görüldü. Çevrede bulunan kişilerin bağırışları arasında bir süre boşlukta asılı kalan adamın daha sonra dengesini kaybederek aşağı düştüğü anlar kameraya yansıdı.

PANİKLE KAÇMAYA ÇALIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

Sosyal medyada paylaşılan iddialara göre fitness koçu olarak çalışan adam, evli bir kadınla birlikte olduğu sırada kadının eşinin eve gelmesi üzerine kaçmaya çalıştı. Panik halinde pencereye yöneldiği öne sürülen adamın, dış cephede tutunmaya çalışırken kontrolünü kaybettiği belirtildi.

ÇEVREDEKİLER ÇIĞLIK ATTI

Videoda çevrede bulunan kişilerin büyük panik yaşadığı ve adamın düşmemesi için bağırdığı duyuldu. Ancak bir süre sonra tutunduğu noktadan kayan adam metrelerce yükseklikten zemine çakıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde adamın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

OLAYIN DETAYLARI ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını açıkladı. Sosyal medyada dolaşan “yasak ilişki” iddiasına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

