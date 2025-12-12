Bilecik'te atletizm antrenmanları sürüyor

Bilecik'te düzenlenen atletizm antrenmanları, sporcuların gelişimine yönelik yoğun tempoda sürüyor.

Bahçelievler Kapalı Yüzme Havuzu - Fitness Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanlarda sporcular, uzman antrenörler eşliğinde hız, güç ve dayanıklılık çalışmalarına odaklanıyor. Program kapsamında her antrenmanda teknik becerilerin geliştirilmesi, kondisyon seviyelerinin artırılması ve sporcuların performans sınırlarının zorlanması hedefleniyor. Yürütülen çalışmalar, gençlerin spora yönlendirilmesi ve atletizm alanında yetenek havuzunun genişletilmesine önemli katkı sağlıyor.

İl Müdürü Ramazan Demir, "Gençlerimizin fiziksel ve mental gelişimine destek olmak için tüm imkanlarımızla onların yanındayız" dedi. - BİLECİK