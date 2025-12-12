Haberler

Bilecik'te atletizm antrenmanları sürüyor

Bilecik'te atletizm antrenmanları sürüyor
Güncelleme:
Bilecik'te düzenlenen atletizm antrenmanları, sporcuların gelişimine katkı sağlamak amacıyla yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Bahçelievler Kapalı Yüzme Havuzu ve Fitness Salonu'nda uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen antrenmanlarda, sporcular hız, güç ve dayanıklılık çalışmalarına odaklanıyor.

Bilecik'te düzenlenen atletizm antrenmanları, sporcuların gelişimine yönelik yoğun tempoda sürüyor.

Bahçelievler Kapalı Yüzme Havuzu - Fitness Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanlarda sporcular, uzman antrenörler eşliğinde hız, güç ve dayanıklılık çalışmalarına odaklanıyor. Program kapsamında her antrenmanda teknik becerilerin geliştirilmesi, kondisyon seviyelerinin artırılması ve sporcuların performans sınırlarının zorlanması hedefleniyor. Yürütülen çalışmalar, gençlerin spora yönlendirilmesi ve atletizm alanında yetenek havuzunun genişletilmesine önemli katkı sağlıyor.

İl Müdürü Ramazan Demir, "Gençlerimizin fiziksel ve mental gelişimine destek olmak için tüm imkanlarımızla onların yanındayız" dedi. - BİLECİK

