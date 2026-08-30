Haberler

Şener Üşümezsoy, sahnede kaslarını sergileyerek mesaj verdi

Şener Üşümezsoy, sahnede kaslarını sergileyerek mesaj verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul Fitness Week’te kaslarını sergiledi. Sahnede üstünü çıkaran Üşümezsoy, "O zamanlarda salon bile yoktu. 1990 yılında 40 yaşında iken 80 kiloydum, 70 yaşında da 90 kiloyum. Bu doğrultuda bakıldığında gittikçe gençleşiyorum. Ne kadar kasınız varsa o kadar gençsiniz. Biz sürekli en ağır kilolarla antrenman yapınca hayat boyu vücut gelişerek gençleşti" diye konuştu.

  • Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul Fitness Week'te sahnede kaslarını sergileyerek spor alışkanlıklarıyla ilgili mesajlar verdi.
  • Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Koray Girgin, 750 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde Türkiye şampiyonlarının belirlendiğini açıkladı.
  • Üşümezsoy, 1990'da 40 yaşında 80 kilo, 70 yaşında 90 kilo olduğunu belirterek 'Ne kadar kasınız varsa o kadar gençsiniz' dedi.

İstanbul’da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde, Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından düzenlenen İstanbul Fitness Week’in 3. gününde Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ile milli takım seçme müsabakalarına devam edildi.

ŞENER ÜŞÜMEZSOY DA SAHNEYE ÇIKTI

Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen sporcuların yanı sıra sektör temsilcileri ve sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, gün boyunca müsabakalar ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Etkinlikler kapsamında bugün jeoloji uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, sahnede yer aldı. Katılımcılara açıklamalarda bulunan Üşümezsoy, spor alışkanlıklarıyla alakalı mesajlar verdi.

GİRGİN: BÜYÜK BİR ORGANİZASYONA İMZA ATMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Koray Girgin, yoğun katılımlı büyük bir organizasyona imza atmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "İstanbul Fitness Week’te 3’üncü günümüzü gerçekleştiriyoruz. İlk günden bu yana Türkiye şampiyonlarını belirliyoruz. 750 sporcumuzun katılımıyla böylesine büyük bir organizasyona imza atmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sporcularımıza ve katılımcılarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

ÜŞÜMEZSOY: NE KADAR KASINIZ VARSA O KADAR GENÇSİNİZ

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul Fitness Week’te sahnede kaslarını sergiledi. Üşümezsoy, 15-16 yaşlarında beline taş bağlayarak vücut geliştirme sporuna başladığını belirterek, "O zamanlarda salon bile yoktu. 1990 yılında 40 yaşında iken 80 kiloydum, 70 yaşında da 90 kiloyum. Bu doğrultuda bakıldığında gittikçe gençleşiyorum. Ne kadar kasınız varsa o kadar gençsiniz. Biz sürekli en ağır kilolarla antrenman yapınca hayat boyu vücut gelişerek gençleşti" diye konuştu.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Koray Girgin, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’a katılımlarından dolayı hediye takdim etti. Üşümezsoy, "Bu ödülü verdikleri için çok gururlandım. Başta başkanımız Koray Girgin olmak üzere federasyonu çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Melih Gökçek hakkında resen soruşturma başlatıldı

Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı
Hakkında soruşturma başlatılan Gökçek'ten ilk açıklama: Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum

Hakkında soruşturma başlatılan Gökçek'ten ilk açıklama
Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı

Cem Yılmaz'dan korkutan haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Danışmanı gözaltına alınan Cemal Enginyurt, Haberler.com'a konuştu: Kadın ayarlamış diyorlar

Danışmanı gözaltına alınan Cemal Enginyurt, Haberler.com'a konuştu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ceyda Düvenci evlendi! İşte sürpriz nikahtan ilk kareler

Ceyda Düvenci evlendi! İşte sürpriz nikahtan ilk kareler

Tutuklanan Tolga Akış hem kendi kazancını hem de Manifest üyelerinin gelirini açıkladı

Hem kendi kazancını hem de Manifest üyelerinin gelirini açıkladı
Transfere 400 milyon Euro harcamak bile yetmedi! Yine hezimeti yaşadılar

Transfere 400 milyon Euro harcamak bile yetmedi! Yine hezimeti yaşadılar
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! Tam 14 bin video

Bir ilçe diken üstünde! 14 bin gizli kamera kaydı var

Ehliyet sınavlarında bir dönem sona erdi

Bir dönem sona erdi! Ehliyet sınavlarında devrim gibi yenilik

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu evlilik için ilk adımı attı

Ünlü çift nişanlandı: Evlilik yolunda ilk adımı attılar
Uğurcan Çakır'dan sakatlığı hakkında açıklama

Korkulan olmadı!