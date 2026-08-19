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Evler spor salonuna dönüşüyor: Fitness ve kondisyon ürünlerine talep yüzde 60 arttı

Evler spor salonuna dönüşüyor: Fitness ve kondisyon ürünlerine talep yüzde 60 arttı
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Hepsiburada’nın 2026’nın ilk 7 ayına ilişkin verilerine göre, fitness ve kondisyon ürünleri satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 arttı. Barfiksten pilates ekipmanlarına, dambıldan mat ve minderlere kadar farklı ürün gruplarında talep yükselirken, dönemin en çok satan ürünü koşu bandı oldu. Koşu bandına talep Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 235 arttı.

Evde farklı spor rutinlerine ilgi artıyor

2026’nın ilk 7 ayında barfiks ve şınav barlarına talep geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82 arttı. Pilates ve yoga ekipmanlarında artış yüzde 80, dambıl ve ağırlık plakalarında yüzde 79, mat ve minderlerde ise yüzde 72 olarak gerçekleşti.

Aylık verilere bakıldığında özellikle Nisan ayında pilates ve yoga malzemelerine talep yüzde 133, mat ve minderlere yüzde 99 arttı. Barfiks ve şınav barları ile dambıl ve ağırlık plakalarında ise yılın ilk 7 ayının en yüksek talebine Temmuz ayında ulaşıldı.

Spor giyiminde şort öne çıktı

Fitness ve kondisyon ürünlerindeki hareketliliğe spor giyim ürünlerindeki büyüme de eşlik etti. En yüksek artış şort ürün grubunda görüldü, geçen yılın aynı dönemine göre satışları yaklaşık yüzde 100 arttı. Kadınlarda spor büstiyeri, tayt ve sporcu atleti; erkeklerde ise spor şortu, futbol tişörtü ve eşofman altı en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldı.

Spor sepetine beslenme ürünleri de eklendi

Spor alışverişindeki yükseliş, sporcu beslenmesi ürünlerine de yansıdı. Kolajen tablet en çok satın alınan ürün olurken, magnezyum ve çikolata aromalı protein tozu da öne çıkan ürünler arasında yer aldı.

Bu kategoride en yüksek satış artışı ise kreatinde görüldü. Kreatin satışları geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 137, protein tozu satışları ise yaklaşık yüzde 101 arttı.

Ece Güneş
Ece Güneş
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