Ümraniye Belediyesi, hayata geçirilecek spor ve yaşam merkezi projesini tanıttı

Ümraniye Belediyesi, 16,160 metrekarelik alanda hayata geçirilecek spor ve yaşam merkezi projesini tanıttı. Proje kapsamında fitness salonu, jimnastik alanları, tenis kortları, yürüyüş ve bisiklet yolları ile çocuk oyun alanları yer alacak. Merkez, sağlıklı yaşamı teşvik etmeyi ve sosyalleşmeyi amaçlıyor.

ÜMRANİYE Belediyesi, hayata geçirilecek spor ve yaşam merkezi projesi tanıttı. Merkezde 220 metrekarelik fitness salonu ile 100 metrekarelik jimnastik ve antrenman alanlarının yer alacağı, tenis sporuna özel olarak planlanan 332 metrekarelik bağımsız kullanım binasının, sporculara profesyonel standartlarda hizmet sunacağı aktarıldı. Açık alan düzenlemeleri kapsamında ise üç tenis kortu, 400 metre uzunluğunda yürüyüş ve bisiklet yolu, 456 metrekarelik çocuk oyun alanı ile 700 metrekarelik spor parkının inşa edileceği bildirildi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Toplam 16 bin 160 metrekarelik alanda planlanan bölge parkı, 848 metrekarelik kapalı alanın yanı sıra geniş açık alan düzenlemeleriyle bölgeye nefes aldıracak. Proje, her yaştan vatandaşın spor yapabileceği ve sosyal vakit geçirebileceği kapsamlı bir yaşam alanı olarak tasarlandı.

"Merkezde 220 metrekarelik fitness salonu ile 100 metrekarelik jimnastik ve antrenman alanları yer alacak. Ayrıca tenis sporuna özel olarak planlanan 332 metrekarelik bağımsız kullanım binası, sporculara profesyonel standartlarda hizmet sunacak. Açık alan düzenlemeleri kapsamında ise üç tenis kortu, 400 metre uzunluğunda yürüyüş ve bisiklet yolu, 456 metrekarelik çocuk oyun alanı ile 700 metrekarelik spor parkı inşa edilecek.

"Yeşil alan düzenlemeleriyle de proje, kent estetiğine katkı sağlayacak. Sosyal donatı alanlarıyla da öne çıkan projede, 56 kişilik terası bulunan kafeterya vatandaşların hizmetine sunulacak. Kadın soyunma alanları ve antrenör kullanım alanları da kullanıcı konforu gözetilerek projeye dahil edildi.

"Ümraniye'ye değer katması hedeflenen spor ve yaşam merkezi, sağlıklı yaşamı teşvik eden yapısıyla bölge halkına hem spor hem de sosyal yaşam açısından yeni bir buluşma noktası sunacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var

Arabanın altından teröristi vuran kahraman polisten mesaj var
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz

40 gündür savaşta olan İran, Türkiye için bu sözleri ilk kez sarf etti
Hasan Can Kaya’dan nişanlısına 100 bin dolarlık jest iddiası

Aşkı için servet harcadı! Fiyatı duyan şaştı
Guardiola’nın kızının elindeki telefon olay oldu

Guardiola’nın kızının elindeki telefon olay oldu
Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor

Dün gece uyumadılar! Haberi alan sokağa koştu
Altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler açıklanacak veriye çevrildi

Altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler açıklanacak veride
Hasan Can Kaya’dan nişanlısına 100 bin dolarlık jest iddiası

Aşkı için servet harcadı! Fiyatı duyan şaştı
Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı

Devlerin Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı

Onu daha önce böyle görmediniz! Lucescu'ya veda eden Sumudica hüngür hüngür ağladı

Lucescu'nun cenaze töreninde hüngür hüngür ağladı