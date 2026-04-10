Ümraniye Belediyesi, hayata geçirilecek spor ve yaşam merkezi projesini tanıttı

ÜMRANİYE Belediyesi, hayata geçirilecek spor ve yaşam merkezi projesi tanıttı. Merkezde 220 metrekarelik fitness salonu ile 100 metrekarelik jimnastik ve antrenman alanlarının yer alacağı, tenis sporuna özel olarak planlanan 332 metrekarelik bağımsız kullanım binasının, sporculara profesyonel standartlarda hizmet sunacağı aktarıldı. Açık alan düzenlemeleri kapsamında ise üç tenis kortu, 400 metre uzunluğunda yürüyüş ve bisiklet yolu, 456 metrekarelik çocuk oyun alanı ile 700 metrekarelik spor parkının inşa edileceği bildirildi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Toplam 16 bin 160 metrekarelik alanda planlanan bölge parkı, 848 metrekarelik kapalı alanın yanı sıra geniş açık alan düzenlemeleriyle bölgeye nefes aldıracak. Proje, her yaştan vatandaşın spor yapabileceği ve sosyal vakit geçirebileceği kapsamlı bir yaşam alanı olarak tasarlandı.

"Yeşil alan düzenlemeleriyle de proje, kent estetiğine katkı sağlayacak. Sosyal donatı alanlarıyla da öne çıkan projede, 56 kişilik terası bulunan kafeterya vatandaşların hizmetine sunulacak. Kadın soyunma alanları ve antrenör kullanım alanları da kullanıcı konforu gözetilerek projeye dahil edildi.

"Ümraniye'ye değer katması hedeflenen spor ve yaşam merkezi, sağlıklı yaşamı teşvik eden yapısıyla bölge halkına hem spor hem de sosyal yaşam açısından yeni bir buluşma noktası sunacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı