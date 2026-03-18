Haberler

Suşehri'ne sosyal etkinlik alanı yapılıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Suşehri ilçesinde atıl durumda olan eski kademe hizmet binası, cep sineması, fitness salonu ve kafeteryaların yer alacağı sosyal etkinlik alanına dönüştürülmekte. Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, tadilat ve restorasyon çalışmalarının hızla devam ettiğini açıkladı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, atıl vaziyette bulunan eski kademe hizmet binasının sosyal etkinlik alanı haline getirileceği bildirildi.

Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, eski kademe binasında başlatılan tadilat ve restorasyon çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kayaoğlu, göreve geldikleri ilk günden itibaren hizmete devam etiklerini belirterek, gelişen ve büyüyen ilçe merkezindeki alanın hoş bir görüntü oluşturmadığından, sanayi bölgesine yakın alanda yeni bir kademe binası yaptıklarını belirtti.

Tüm araçları personelle o bölgeye götürdüklerini anlatan Kayaoğlu, "Bu alanımızı da içerisinde cep sineması, fitness salonu ve kafeteryaların bulunacağı sosyal etkinlik alanı olarak yapmaya karar verdik. Şu anda restorasyon ve tadilat çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah kısa sürede bu çalışmalarımız tamamlanarak ilçemize güzel bir alan daha kazandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Faruk Kara
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

