Haberler

Kadınlar Kırşehir'de sporla güçleniyor

Kadınlar Kırşehir'de sporla güçleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'in Mucur ilçesinde kadınlar, 2012 yılından bu yana sağlıklı yaşam için spor yapmaya devam ediyor. Fitness ve pilates antrenmanlarıyla hem form tutan hem de sosyalleşen kadınların katılımı her geçen yıl artıyor.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Mucur ilçesinde kadınlar 2012 yılından bu yana sağlıklı yaşam için spor yapmaya devam ediyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında kadınlar fitness ve pilates antrenmanlarıyla hem form tutuyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor. İlçede spora katılan kadınlardan Müjgan Vural, kadınların yeniliklere ihtiyaç duyduğunu belirterek, sporun hem fiziksel hem de ruhsal açıdan önemli katkılar sağladığını dile getirdi. Kadınların ilçede grup odaklı antrenmanlar yaptığını açıklayan Kübra Fidan Leblebici ise kilo verme ve güç odaklı çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Spor sayesinde daha enerjik hissettiklerini belirten Leblebici, katılımın her geçen gün artığını kaydetti. Spor yapan kadın sayısının giderek yükseldiğini aktaran Rukiye Sertçelik ise bir önceki yıla oranla katılımcı sayısında artış yaşandığını ifade etti.

Mucur İlçe Gençlik Hizmetleri Müdürü Emre Aslan da, "'Koşabiliyorken Koş' projesi 2012 yılında başladı. Gençlerin yanı sıra ev kadınları da spora yoğun ilgi gösteriyor. Proje kapsamında ilçede kadın katılımcı sayısı her yıl düzenli olarak artış gösteriyor" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun

Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı?

Detayları netleşiyor! İşte 3 kişilik aileyi yok eden sessiz katil
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Ülke liderinden kritik mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
Ali Koç-Okan Buruk olayına Fatih Terim de dahil oldu: Keşke bana denk gelseydi

Koç-Buruk olayına Terim de dahil oldu: Keşke...
Rakam inanılmaz! Sergio Ramos eski takımını satın aldı

Rakam inanılmaz! Eski takımını satın aldı
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Ülke liderinden kritik mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
Nihat Kahveci Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı

Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı
ABD'de kriz büyüyor! Federal hükümet kısmi kapanmayla karşı karşıya

ABD'de büyük kriz! Kısmi kapanma riski giderek büyüyor