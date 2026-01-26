Kadınlar Kırşehir'de sporla güçleniyor

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Mucur ilçesinde kadınlar 2012 yılından bu yana sağlıklı yaşam için spor yapmaya devam ediyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında kadınlar fitness ve pilates antrenmanlarıyla hem form tutuyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor. İlçede spora katılan kadınlardan Müjgan Vural, kadınların yeniliklere ihtiyaç duyduğunu belirterek, sporun hem fiziksel hem de ruhsal açıdan önemli katkılar sağladığını dile getirdi. Kadınların ilçede grup odaklı antrenmanlar yaptığını açıklayan Kübra Fidan Leblebici ise kilo verme ve güç odaklı çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Spor sayesinde daha enerjik hissettiklerini belirten Leblebici, katılımın her geçen gün artığını kaydetti. Spor yapan kadın sayısının giderek yükseldiğini aktaran Rukiye Sertçelik ise bir önceki yıla oranla katılımcı sayısında artış yaşandığını ifade etti.

Mucur İlçe Gençlik Hizmetleri Müdürü Emre Aslan da, "'Koşabiliyorken Koş' projesi 2012 yılında başladı. Gençlerin yanı sıra ev kadınları da spora yoğun ilgi gösteriyor. Proje kapsamında ilçede kadın katılımcı sayısı her yıl düzenli olarak artış gösteriyor" dedi. - KIRŞEHİR