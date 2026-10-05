Kula'da Mahallemde Hareket Var etkinliğinde vatandaşlar fiziksel aktivite yaptı

Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından "Mahallemde Hareket Var" etkinliği kapsamında vatandaşların fiziksel aktivite konusunda farkındalığını artırmak amacıyla sağlıklı yaşam etkinliği düzenlendi.

Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü Rasim Karaaslan Sağlıklı Hayat Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar, GSB Kula İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Fitness Antrenörü Musa Kaya eşliğinde fiziksel aktivite yaptı. Enerjik ve keyifli anlara sahne olan etkinlikte katılımcılar hep birlikte hareket ederken, düzenli fiziksel aktivitenin sağlık açısından önemi ve hareketli yaşamın günlük hayata kazandırılması konusunda farkındalık oluşturuldu.

Sağlıklı yaşam için hareket çağrısı

Etkinlik kapsamında vatandaşlara, fiziksel hareketsizliğin bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenebilir risk faktörleri arasında yer aldığına dikkat çekilirken, düzenli egzersizin günlük yaşamın doğal bir parçası haline getirilmesinin önemi vurgulandı. Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, "Haydi Kula, sen de harekete katıl!" mesajıyla vatandaşlar daha aktif bir yaşam sürmeye davet edildi.

"Mahallemde Hareket Var" etkinlikleri 4 Ekim'e kadar sürdü

Etkinlikler, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Türkiye Obezite ile Mücadele ve Fiziksel Aktivite Eylem Planı (2025-2028)" kapsamında gerçekleştiriliyor. Plan doğrultusunda toplumda düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının geliştirilmesi, fiziksel aktivitenin günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesi ve bu konuda toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda Kula'da 28 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında kamuya açık alanlarda, kurumların ve vatandaşların katılımıyla çeşitli "Mahallemde Hareket Var" etkinlikleri düzenlendi. Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü, sağlıklı ve zinde bir toplum için fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekerek vatandaşları günlük yaşamlarında daha fazla hareket etmeye çağırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı