Kilo alma deneyi yapan Influencer hayatını kaybetti

Kilo alma deneyini sosyal medyada yayınlayan 30 yaşındaki influencer Dmitry Nuyanzin, aşırı fast food tükettiği süreçte uykusunda geçirdiği kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.

SAĞLIKSIZ MENÜLERLE 10 BİN KALORİ

Takipçilerine hızlı kilo alıp aynı hızla nasıl zayıflanabileceğini göstermek isteyen genç eğitmen, günlük 10 bin kaloriyi aşan sağlıksız ürünlerden oluşan bir beslenme planıyla "maraton" adını verdiği meydan okumayı sürdürüyor, her gün menüsünü ve tartı sonuçlarını sosyal medyada paylaşıyordu. Amacı kısa sürede en az 25 kilo alarak bu dönüşümü belgelemekti.

BİR GÜN ÖNCE KENDİNİ KÖTÜ HİSSETMİŞ

Rus haber kanalı Ostorozhno Novosti'nin aktardığına göre Nuyanzin, ölümünden bir gün önce antrenmanlarını iptal ederek kendisini kötü hissettiğini ve doktora gitmeyi planladığını söylemişti. Ancak genç eğitmenin kalbi, gece uykusunda durdu.

BİR AY İÇİNDE 13 KİLO ALMIŞTI

Nuyanzin, kilo alma sürecini düzenli olarak sosyal medyada paylaşıyor, günlük "diyet" olarak adlandırdığı menüsünde poğaça, pasta, 800 gram mantı, cips, burger ve iki küçük pizza gibi yüksek kalorili yiyecekler yer alıyordu.

Influencer, 18 Kasım'da yalnızca bir ay içinde 13 kilodan fazla aldığını ve kilosunun 105'e çıktığını duyurmuştu.