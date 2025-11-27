Haberler

Kilo alma deneyi yapan Influencer hayatını kaybetti

Kilo alma deneyi yapan Influencer hayatını kaybetti
Güncelleme:
Kilo alma sürecini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan 30 yaşındaki fitness eğitmeni ve influencer Dmitry Nuyanzin, aşırı fast food tükettiği deney sırasında uykusunda geçirdiği kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

  • 30 yaşındaki influencer Dmitry Nuyanzin, aşırı fast food tüketimi sonucu uykusunda geçirdiği kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
  • Nuyanzin, günlük 10 bin kaloriyi aşan sağlıksız beslenme planıyla bir ayda 13 kilo alarak kilosunu 105'e çıkardı.
  • Ölümünden bir gün önce kendini kötü hissettiğini belirten Nuyanzin, antrenmanlarını iptal etmiş ve doktora gitmeyi planlamıştı.

Kilo alma deneyini sosyal medyada yayınlayan 30 yaşındaki influencer Dmitry Nuyanzin, aşırı fast food tükettiği süreçte uykusunda geçirdiği kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.

SAĞLIKSIZ MENÜLERLE 10 BİN KALORİ

Takipçilerine hızlı kilo alıp aynı hızla nasıl zayıflanabileceğini göstermek isteyen genç eğitmen, günlük 10 bin kaloriyi aşan sağlıksız ürünlerden oluşan bir beslenme planıyla "maraton" adını verdiği meydan okumayı sürdürüyor, her gün menüsünü ve tartı sonuçlarını sosyal medyada paylaşıyordu. Amacı kısa sürede en az 25 kilo alarak bu dönüşümü belgelemekti.

BİR GÜN ÖNCE KENDİNİ KÖTÜ HİSSETMİŞ

Rus haber kanalı Ostorozhno Novosti'nin aktardığına göre Nuyanzin, ölümünden bir gün önce antrenmanlarını iptal ederek kendisini kötü hissettiğini ve doktora gitmeyi planladığını söylemişti. Ancak genç eğitmenin kalbi, gece uykusunda durdu.

BİR AY İÇİNDE 13 KİLO ALMIŞTI

Nuyanzin, kilo alma sürecini düzenli olarak sosyal medyada paylaşıyor, günlük "diyet" olarak adlandırdığı menüsünde poğaça, pasta, 800 gram mantı, cips, burger ve iki küçük pizza gibi yüksek kalorili yiyecekler yer alıyordu.

Influencer, 18 Kasım'da yalnızca bir ay içinde 13 kilodan fazla aldığını ve kilosunun 105'e çıktığını duyurmuştu.

Elif Yeşil
Haberler.com / Sağlık
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıB.Volkan T.:

Pk yoluna gitmiş neyse dünya için kayıp degil, hatta ciddi ciddi bu adami takip edecek kadar deger veren takipcileri de aynidini yapsalar da dunya gereksizlerden temizlense

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıElmas Fatma:

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Yemiş sıçamadan gebermiş

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıozgurinnyc:

Kamil

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
