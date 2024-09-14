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İllia Golem öldü mü? İllia Golem neden öldü?

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Fiziğiyle bakanların bir daha bakmasına neden olan Belaruslu vücut geliştirici 36 yaşında hayatını kaybetti. İllia Golem öldü mü? İllia Golem neden öldü?

Her gün neredeyse 16 bin kalorilik bir diyetle beslenen ve inanılmaz fiziği nedeniyle '150 kiloluk canavar' olarak tanınan Illia Golem, hayatını kaybetti. İllia Golem öldü mü? İllia Golem neden öldü?

İLLİA GOLEM ÖLDÜ MÜ?

Illia Golem, yüksek kalorili diyetiyle tanınıyordu. Günde yedi öğün yemek yiyor ve 16 bin kalorilik bir diyet uyguluyordu.

Bir oturuşta 108 parça suşi yiyor ve 2.5 kilogram bifteği mideye indiriyordu. '150 kiloluk canavar' olarak adlandırılan ve 'Mutant' olarak da bilinen adam, vücut geliştirme alanında pek çok başarıya sahipti.

Profesyonel anlamda olmasa da insan gücünün sınırlarını zorladığı videolarıyla Instagram'da 300 binden fazla takipçi toplayarak bir efsane haline geldi.

Fiziğiyle bakanların bir daha bakmasına neden olan Belaruslu vücut geliştirici 36 yaşında hayatını kaybetti.

İlya "Golem" Yefimçik"En korkunç vücut geliştirmeci" ve "Mutant" lakaplarıyla tanınan 8 Eylül'de öldü, karısı Anna Yefimçik Birkaç yerel yayın kuruluşuna doğrulandı. 36 yaşındaydı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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