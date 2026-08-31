Güzel oyuncudan olay spor paylaşımı! Esnekliği ağızları açık bıraktı

Gülper Özdemir, spora olan ilgisini sosyal medya paylaşımıyla bir kez daha gösterdi. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabının hikaye bölümünden spor salonunda gerçekleştirdiği antrenmandan görüntüler yayınladı.

Pilates ve mat egzersizleri yapan Özdemir’in zorlu hareketleri uyguladığı anlar dikkat çekti. Oyuncunun esnekliği ve formda görüntüsü, paylaşımda dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

SPOR ÇOCUKLUKTAN BERİ HAYATINDA

Gülper Özdemir’in sporla olan ilgisi ise uzun yıllara dayanıyor. Lise ve üniversite dönemlerinde lisanslı olarak voleybol ve badminton oynayan oyuncu, sporu hayatının bir parçası haline getirdi.

Yoğun set temposuna rağmen spor yapmaya devam eden Özdemir, boş zamanlarını pilates ve doğa yürüyüşleriyle değerlendiriyor. Oyuncu, düzenli egzersiz yaparak formunu korumayı sürdürüyor.

Kaynak: Haberler.com