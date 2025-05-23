50 yaşına kadar futbol oynayacak! Cristiano Ronaldo'nun biyolojik yaşı ortaya çıktı

50 yaşına kadar futbol oynayacak! Cristiano Ronaldo'nun biyolojik yaşı ortaya çıktı
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50 yaşına kadar futbol oynayacak! Cristiano Ronaldo'nun biyolojik yaşı ortaya çıktı
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40 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun biyolojik yaşı 28.9 olarak belirlendi. Fitness teknolojisi şirketi WHOOP tarafından yapılan testler sonucunda bu çarpıcı sonuç elde edildi. Bu sonuç, Ronaldo'nun futbol kariyerini en az 10 yıl daha sürdürebileceği yönündeki iddiasını güçlendirdi.

Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'da kariyerine devam eden Cristiano Ronaldo'nun, fitness takip şirketi WHOOP tarafından yapılan testlerde biyolojik yaşının 28.9 olduğunu öğrendi.

Bu sonuç, kronolojik yaşından 11 yıl daha genç olduğunu gösteriyor. Ronaldo, bu veriler ışığında kariyerine en az 10 yıl daha devam etmeyi planladığını açıkladı.

10 YIL DAHA FUTBOL OYNAYABİLİR

Ronaldo'nun bu genç biyolojik yaşa sahip olmasının ardında, günde 4 saate varan antrenmanlar, yüksek proteinli diyet ve düzenli uyku gibi faktörler bulunuyor. Ayrıca, soğuk su terapileri ve kriyoterapi gibi yenilikçi yöntemlerle vücudunun toparlanmasını hızlandırıyor.

Biyolojik yaşının genç çıkması, Ronaldo'nun futbol kariyerine olan bağlılığını pekiştirdi. Yıldız oyuncu, "Bu sonuçlar, en az 10 yıl daha futbol oynayabileceğimi gösteriyor," diyerek emeklilik planlarını ertelediğini belirtti.

Haberler.com / Fatih Kocatürk - Spor
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