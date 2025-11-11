Haberler

Ashton Hall öldü mü, yaşıyor mu?

Ashton Hall öldü mü, yaşıyor mu?
Güncelleme:
Sosyal medyada 19 milyon takipçisi bulunan ünlü fitness fenomeni Ashton Hall hakkında "öldü" iddiaları ortalığı karıştırdı. "Sabah yaptığı spor sırasında aniden yere yığıldı" şeklindeki söylentiler kısa sürede yayılırken, hayranları büyük bir endişeye kapıldı.

Ashton Hall'ın öldüğüne dair çıkan haberler, X (Twitter) platformunda paylaşılan bir gönderiyle gündeme geldi. Söz konusu paylaşımda, Hall'ın sabah saat 04.00 sularında antrenman sırasında göğsünü tutup yere düştüğü öne sürüldü. Ancak bu iddia kısa sürede doğrulanamadı ve resmi bir açıklama yapılmadı. Ashton Hall'ın sağlık durumu ve yaşayıp yaşamadığına dair kesin bir bilgi henüz bulunmuyor.

ASHTON HALL'IN ÖLÜM İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Bazı haber sayfaları ve sosyal medya kullanıcıları, olayı "acil durum ekipleri doğruladı" şeklinde paylaşarak panik yarattı. Ancak kısa sürede ortaya çıkan gerçek, bu iddiaların asılsız olduğunu gösterdi.

ASHTON HALL ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Ashton Hall hayatını kaybetmemiştir; hayattadır ve sağlık durumu iyidir. Sosyal medyada yayılan "öldü" söylentilerinin, yapay zekâ tarafından oluşturulmuş sahte videolara dayandığı tespit edilmiştir. Hall'ın menajeri ve yakın çevresi, fenomenin sağlıklı olduğunu ve iddiaların tamamen asılsız olduğunu kamuoyuna bildirmiştir.

Fenomenin Nisan 2025'te yaptığı son paylaşımın ardından sessizliğe bürünmesi, söylentilerin güçlenmesine neden olmuştu. Ancak yapılan resmi açıklamalara göre Hall, bir süreliğine sosyal medyadan uzak kalmayı tercih etmiştir.

ASHTON HALL KİMDİR?

Ashton Hall, 24 Ekim 1995'te Florida, ABD'de dünyaya gelmiştir. Genç yaşlardan itibaren spora ilgi duyan Hall, Alcorn State Üniversitesi'nde futbol oynamış ve daha sonra profesyonel olarak NFL'de kariyer yapmıştır.

Sporculuk dönemini noktaladıktan sonra sosyal medyada aktif olmaya başlayan Hall, fitness ve yaşam tarzı içerikleriyle kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaşmıştır. Özellikle sabahın erken saatlerinde yaptığı buz banyoları, muz kabuğu maskesi gibi sıra dışı alışkanlıklarıyla dikkat çekmiş ve dünya çapında tanınmıştır.

"Morning routine" (sabah rutini) videolarıyla ün kazanan Hall, Instagram ve TikTok platformlarında milyonlarca izlenmeye ulaşmıştır. @ashtonhall kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan fenomenin Instagram'da 18 milyondan fazla takipçisi bulunmaktadır.

Ayrıca girişimcilik alanında da aktif olan Hall, kendi markasını kurarak sporcu gıdaları, sağlık ürünleri ve cilt bakım alanlarında iş faaliyetleri yürütmektedir.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ SAHTE HABERLERE TEPKİ YAĞDI

Ashton Hall'ın ölümüne ilişkin sahte videoların yapay zekâ teknolojisiyle üretildiğinin anlaşılması, sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı. Uzmanlar, bu tür paylaşımların "deepfake" teknolojisi kullanılarak oluşturulduğunu belirterek, kullanıcıların doğrulanmamış haberleri yaymaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Osman DEMİR
