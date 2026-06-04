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A Milli Futbol Takımı, Miami'deki ilk antrenmanını yaptı

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A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası hazırlıkları için ABD'nin Miami şehrinde ilk antrenmanını yaptı. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idmanda pas, şut ve taktik çalışmalar yapıldı. Kenan Yıldız fitness salonunda çalışırken, Kerem Aktürkoğlu ve Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrı çalıştı. Antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti.

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası kapsamındaki hazırlıkları için geldiği ABD'nin Miami şehrindeki ilk antrenmanını yaptı.

Florida Blue Training Center'da Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlarken, pas ve şut çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar yapıldı.

Ay-yıldızlılarda Kenan Yıldız fitness salonunda çalıştı. Antrenmanın ilk bölümünde takımla olan Kerem Aktürkoğlu ile Ferdi Kadıoğlu ise takımdan ayrı bir çalışma yaptı.

Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz takip etti.

A milliler yarın yapacağı antrenmanla Dünya Kupası hazırlıklarına devam edecek. Milliler son hazırlık maçını 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de Venezuela ile ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Inter Miami FC Stadyumu'nda oynayacak. - MİAMİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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