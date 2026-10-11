Samsunspor, 18 Ekim Pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı

Samsunspor, 18 Ekim Pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün başladı. Nuri Asan Tesisleri'nde Thorsten Fink yönetiminde pas çalışıldı; Trabzonspor maçında oynayanlar fitness salonunda rejenerasyon yaptı.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı, idman, kısa ve uzun pas organizasyonlarıyla devam etti.
Trabzonspor maçında forma giyen futbolcular ise günü fitness salonunda rejenerasyon ve kuvvet çalışmalarıyla tamamladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı