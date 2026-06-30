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Tek kolla hayata tutundu, sporla güç buldu

Tek kolla hayata tutundu, sporla güç buldu
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Bolu'da 10 yaşında pamuk makinesine kaptırarak kolunu kaybeden 41 yaşındaki Süleyman Kuşçuoğlu, futbol, kick boks ve fitness gibi branşlarla spor hayatının merkezine koydu. 15 yıldır üniversitede işçi olarak çalışan Kuşçuoğlu, düzenli antrenmanlarıyla gençlere örnek oluyor.

Bolu'da 10 yaşında pamuk makinesine kaptırması sonucu kolunu kaybeden 41 yaşındaki Süleyman Kuşçuoğlu, yaşama bağlılığı ve spor tutkusuyla çevresine örnek oluyor.

Futbol başta olmak üzere birçok branşta sporu hayatının vazgeçilmez bir parçası haline getiren Kuşçuoğlu, yaşadığı zorlu süreçlerin ardından hayatına kaldığı yerden devam etti.

Genç yaşlarda futbolla spora başlayan, ilerleyen yıllarda kick boks ve farklı branşlarla ilgilenen ve yaklaşık 10 yıldır fitness yapan Süleyman Kuşçuoğlu, 15 senedir Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünde işçi olarak çalışıyor.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki özel spor salonunda düzenli antrenmanlarıyla gençlere örnek olan Kuşçuoğlu, AA muhabirine, 10 yaşında geçirdiği kazadan sonra spora yöneldiğini anlattı.

Süleyman Kuşçuoğlu, 20'li yaşlarda amatör olarak futbol oynadığını, daha sonra kick boksla uğraştığın aktararak, "Farklı spor dallarıyla da ilgilendim. Çok profesyonel anlamda değil ama hep sporun içinde olmaya çalıştım." dedi.

"Spor sayesinde birçok dostluk kurdum"

Yaklaşık 10 yıl önce başladığı fitnessta amacının yarışmalara katılmaktan çok sağlıklı yaşamak olduğunu dile getiren Süleyman Kuşçuoğlu, "Benimki tamamen, 'sağlıklı yaşayalım, kilo almayalım, fit kalalım' düşüncesi. Spor hayatımda büyük bir etkiye sahip." diye konuştu.

Kuşçuoğlu, yaşadığı kazanın kendisini hayattan koparamadığını ve engellerin insanın düşüncesinde başladığı vurgulayarak, "Engeline rağmen herkesin hayata olumlu bakması gerekir. Meşhur bir laf var ya en büyük engel zihindeki engeldir. Sonuçta bir uzvumuz olmayabilir. Bunlar önemli değil. İki kolu, iki bacağı olmayan insanlar bile çok güzel şeyler yapabiliyor. Biz de bir şeyler yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Sporun insana güç ve özgüven sağladığını anlatan Kuşçuoğlu, salondaki insanların kendisine her zaman destek olduğunu, bazen gelip tebrik ettiklerini dile getirdi.

Kuşçuoğlu, spor sayesinde güzel dostluklar edindiğini belirterek, "Özellikle Türkiye, Avrupa ve dünya dereceleri bulunan sporcu arkadaşlar motivasyon veriyor. Onları kendime ilham kaynağı yapıyorum. Bazen insanın 'yeter artık' dediği oluyor ama yine devam ediyoruz. Salon sahipleri ve antrenörlerin desteğini unutmuyorum. Sağ olsunlar her zaman kapıları açık." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
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