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8 yaşında şampiyon, 10 yaşında yazar oldu

8 yaşında şampiyon, 10 yaşında yazar oldu
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İlkokul 4. sınıf öğrencisi Emrah Şenay, 2024'te Türkiye Çocuk Fitness Şampiyonu ve Dünya ikincisi olduktan sonra 'Madalyadan Kitaba' adlı ilk kitabını yayımladı. Dedesi İsmail Sarıçay'ın teşvikiyle yazmaya başlayan Emrah, spor ve yazarlığı birleştiriyor.

İlkokul 4. Sınıf öğrencisi Emrah Şenay'dan büyük başarı. 2024 yılında Türkiye Çocuk Fitness Şampiyonluğundan sonra aynı yıl Dünya 2.si olan Emrah Şenay 10 yaşında yazarlığa adım attı. Spordaki başarısını yazılarına da yansıtan küçük yazarın ilk kitabı 'Madalyadan Kitaba' Sidas Medya tarafından yayınlandı.

Yazmaya dedesi İsmail Sarıçay'ın tavsiyesi ile başladığını belirten küçük yazar Emrah Şenay şunları ifade etti. "Dedem İsmail Sarıçay'ın onbeş yayınlanmış kitabı bulunuyor. Dedem bana 'sporda başarılısın, yazmada da başarılı olabilirsin' deyince ben de yazmaya başladım. Yazdığım hikayeyi dedeme gösterince çok beğendi. Bunu kitap olarak yayınlayalım deyince çok sevindim. Böylelikle ilk kitabım yayınlanmış oldu. Yeni kitaplar yazmaya devam edeceğim. Ben de dedem gibi imza günlerine katılacağım. Ayrıca dünya çapında ünlü bir yazar olmak istiyorum."

Balıkesir'de yaşayan Emrah Şenay, sporla birlikte yeni kitap çalışmalarını da sürdürüyor.

Emrah Şenay kimdir?

Emrah Şenay 2016 yılında İstanbul'da doğdu. 2022 yılında, Balıkesir merkez Burhan Erdayı İlkokulunda 1. sınıfa başladı. 2021 yılında Jimnastik spor kulübüne kayıt yaptırdı. Elde ettiği başarılarından dolayı, 2023 yılında milli takıma seçildi. 2024 yılında Türkiye birincisi olarak katılmaya hak kazandığı ve Sırbistan da düzenlenen Dünya Çocuk Fitness şampiyonasında, Dünya 2.si olarak Gümüş madalya aldı. 2025 yılında da yine Sırbistan'da yapılan Dünya şampiyonasında, ikinci defa Dünya 2.si olarak tekrar Gümüş madalya aldı. Emrah'ın hedefi, Dünya birinciliği ve Dünya Olimpiyat şampiyonu olmaktır. Bu amaçla çalışmalarına devam etmektedir. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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