Haberler

Gençlerbirliği, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynayacağı RAMS Başakşehir maçı için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki takım, fitness çalışmalarının ardından sahada koordinasyon ve pas varyasyonları üzerinde çalışmalar yaptı.

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 11 Nisan Cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre kırmızı-siyahlılar, fitness salonundaki yenilenme ve mobilizasyon çalışmalarının ardından sahaya geçti.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan antrenmana koordinasyon çalışmasıyla başlayan oyuncular, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı.

Saha içerisine kurulu platformlarda isabetli pas varyasyonları üzerinde duran başkent ekibi, haftanın ilk idmanını çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmanı, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Haydar Arda Çakmak ve yönetim kurulu üyeleri de saha kenarından takip etti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
Trump: İran'ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz

Trump, İran'a direkt tarih verip tehdit etti: Süreleri doluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş sürerken Trump'tan dikkat çeken açıklama: ABD halkı geri dönmemizi istiyor

Savaş sürerken Trump'tan "İran" itirafı: ABD halkı...
Bir anneden iki can aldı: Hamile Beste’nin katili için ağırlaştırılmış müebbet istemi

Hamile eş cinayetinde kan donduran detay: Katilin mesajları ifşa oldu
Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den dikkat çeken ehliyet itirafı

Taksilere servet ödeyen ünlü oyuncudan ehliyet itirafı

Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu

Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu
Savaş sürerken Trump'tan dikkat çeken açıklama: ABD halkı geri dönmemizi istiyor

Savaş sürerken Trump'tan "İran" itirafı: ABD halkı...
TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı

TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
Şamil Tayyar’dan Gaziantep iddialarına tepki: Gerçekler çarpıtıldı

AK Partili isim CHP'li vekilin iddialarını tek tek yalanladı