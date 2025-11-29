Haberler

Gençlerbirliği'nin Sakaryaspor Maçı Hazırlıkları Başladı

Gençlerbirliği'nin Sakaryaspor Maçı Hazırlıkları Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Sakaryaspor ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, fitness çalışmaları ve pas organizasyonları ile hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 2 Aralık Salı günü deplasmanda Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, Kocaelispor maçının ardından bugün teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde antrenmana çıkan oyuncular, yaklaşık 1,5 saat çalıştı.

Kocaelispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona eren lig maçında uzun süre forma giyen futbolcular, fitness salonunda yenilenme çalışması yaptı.

Dünkü maçta az süre alan ve forma şansı bulamayan oyuncular ise ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla antrenmana başladı. 5'e 2 top kapma oyununun ardından dar alanda çeşitli pas organizasyonlarında bulunan kırmızı-siyahlılar, yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Galatasaray taraftarını sevinçten havalara uçuran gelişme

Galatasaray taraftarını sevinçten havalara uçuran gelişme
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Kazada yaralanan kadın polis memuru da şehit oldu

Feci kazadan bir acı haber daha! Kadın polis de şehit oldu
3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor: Taşındığımız her yere götürüyoruz

Fıkra gibi! 3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini iki farklı spiker anlatacak

Derbiyi izlemek için televizyonu açanlar bir ilki yaşayacak
Kesenin ağzını açtı! Sadettin Saran'dan futbolculara dev prim

"Derbiyi kazanın" diyerek kesenin ağzını açtı
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Osimhen'in Okan Buruk'tan istediği şey olay oldu

Osimhen'in Okan Buruk'tan istediği şey olay oldu
Acun'un bile haberi yok! Survivor şampiyonundan çok konuşulacak 'Oruç' çıkışı

Survivor şampiyonundan çok konuşulacak "Oruç" çıkışı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.