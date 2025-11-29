Gençlerbirliği'nin Sakaryaspor Maçı Hazırlıkları Başladı
Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Sakaryaspor ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, fitness çalışmaları ve pas organizasyonları ile hazırlıklarını sürdürdü.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 2 Aralık Salı günü deplasmanda Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre, Kocaelispor maçının ardından bugün teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde antrenmana çıkan oyuncular, yaklaşık 1,5 saat çalıştı.
Kocaelispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona eren lig maçında uzun süre forma giyen futbolcular, fitness salonunda yenilenme çalışması yaptı.
Dünkü maçta az süre alan ve forma şansı bulamayan oyuncular ise ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla antrenmana başladı. 5'e 2 top kapma oyununun ardından dar alanda çeşitli pas organizasyonlarında bulunan kırmızı-siyahlılar, yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.