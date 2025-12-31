Haberler

Samsunspor, Süper Kupa yarı finali için hazırlıklara başladı

Samsunspor, Süper Kupa yarı finali için hazırlıklara başladı
Samsunspor, 2025-2026 Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile oynayacağı maç için hazırlıklara başladı. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenmanlar, fitness çalışmaları ve taktiksel antrenmanlarla gerçekleşti.

Kırmızı-beyazlı ekip, 6 günlük iznin ardından Nuri Asan Tesisleri'nde 6 Ocak Salı günü Adana Stadyumu'nda Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa yarı final maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenman fitness salonunda gerçekleştirilen rejenerasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada taktiksel antrenman yapıldı. İdman rondo çalışması, dar alanda oyun ve yarı sahada oynanan çift kale maçla devam etti. Antrenman daha sonra şut çalışmalarıyla sona erdi.

