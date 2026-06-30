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Ünlü fenomeni "Çıplaksınız" diyerek uçağa almadılar

Ünlü fenomeni 'Çıplaksınız' diyerek uçağa almadılar Haber Videosunu İzle
Ünlü fenomeni 'Çıplaksınız' diyerek uçağa almadılar
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Alman fitness fenomeni Edda Elisa, kıyafetinin "uçuş için uygun olmadığı" gerekçesiyle Almanya'nın en büyük hava yolu şirketi Lufthansa görevlileri tarafından uçağa alınmadı. Görevlilerin kendisine "Çıplaksınız" dediğini belirten fenomen, uçabilmek için üzerine ek bir kıyafet giymek zorunda kaldı.

Sosyal medyada ürettiği fitness içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Alman fenomen Edda Elisa, son seyahatinde beklenmedik bir krizle karşı karşıya kaldı. Almanya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Lufthansa ile uçmak üzere havalimanına giden Elisa, kıyafetinin kurallara aykırı olduğu gerekçesiyle görevliler tarafından durduruldu.

"ÜZERİNİZDE HİÇBİR ŞEY YOK, ÇIPLAKSINIZ"

Yaşadığı mağduriyeti sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile takipçilerine anlatan ünlü fenomen, hava yolu görevlilerinin kendisine yönelik uyarıları karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

Görevlilerin mevcut kıyafetiyle uçağa binmesine kesinlikle izin vermediğini ve ek bir kıyafet talep ettiğini aktaran Elisa, o anlarda kendisine söylenenleri şu sözlerle dile getirdi:

"Üzerinizde hiçbir şey yok, siz çıplaksınız. Normal kıyafet giymiyorsunuz, üstünüze bir şey almalısınız. Üstünüze bir şey giyerseniz geçebilirsiniz."

"UÇMAK İÇİN MECBUREN GİYİNDİM"

Kıyafetinin uçuşa engel teşkil ettiğini düşünmeyen fenomen, görevlilerin bu katı tutumu karşısında çaresiz kaldı. Planladığı seyahati iptal etmemek ve uçağa binebilmek için geri adım atmak durumunda bırakıldığını belirten Edda Elisa, yaşadığı o anları şu cümleyle özetledi:

"Çok büyük bir şaşkınlık yaşadım. Uçmak için mecburen üstüme bir şey aldım."

Kaynak: Haberler.com
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