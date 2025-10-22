Bade İşçil, parkta spor yaparken görüntülendi

Bebek sahilinde sık sık yürüyüş yaparken görüntülenen ünlü oyuncu Bade İşçil, bu kez parkta spor yaparken objektiflere takıldı.

PARKTA SPOR MESAİSİ

Sabah saatlerinde Bebek Parkı'na gelen İşçil, rutin yürüyüşüne kısa bir ara vererek parkın spor aletlerini kullanmaya başladı. Yaklaşık yarım saat süren spor boyunca İşçil, çeşitli fitness hareketleriyle formunu korumaya çalıştı.

YÜRÜYÜŞE KALDIĞI YERDEN DEVAM

Sporunu tamamladıktan sonra yürüyüşüne kaldığı yerden devam eden Bade İşçil, parkta karşılaştığı hayranlarını da samimi bir şekilde selamladı. Sağlıklı yaşamına ve fit görünümüne önem veren oyuncu, Bebek'teki bu sakin sabah turuyla formunu koruma rutini bir kez daha gözler önüne serdi.