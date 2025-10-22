Haberler

Bade İşçil, parkta spor yaparken görüntülendi

Bade İşçil, parkta spor yaparken görüntülendi Haber Videosunu İzle
Bade İşçil, parkta spor yaparken görüntülendi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü oyuncu Bade İşçil, parkta spor yaparken objektiflere takıldı. Yürüyüşüne kısa bir ara verip spor aletlerinde egzersiz yapan oyuncu, çeşitli fitness hareketleriyle formunu korumaya çalıştı.

Bebek sahilinde sık sık yürüyüş yaparken görüntülenen ünlü oyuncu Bade İşçil, bu kez parkta spor yaparken objektiflere takıldı.

Bade İşçil, parkta spor yaparken görüntülendi

PARKTA SPOR MESAİSİ

Sabah saatlerinde Bebek Parkı'na gelen İşçil, rutin yürüyüşüne kısa bir ara vererek parkın spor aletlerini kullanmaya başladı. Yaklaşık yarım saat süren spor boyunca İşçil, çeşitli fitness hareketleriyle formunu korumaya çalıştı.

Bade İşçil, parkta spor yaparken görüntülendi

YÜRÜYÜŞE KALDIĞI YERDEN DEVAM

Sporunu tamamladıktan sonra yürüyüşüne kaldığı yerden devam eden Bade İşçil, parkta karşılaştığı hayranlarını da samimi bir şekilde selamladı. Sağlıklı yaşamına ve fit görünümüne önem veren oyuncu, Bebek'teki bu sakin sabah turuyla formunu koruma rutini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bade İşçil, parkta spor yaparken görüntülendi

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'6 öğrencinin YKS tercihleri değiştirildi' iddiasına ÖSYM'den yalanlama

Öğrencilerin uykusunu kaçıran o iddiaya ÖSYM'den yanıt var
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Vicky Pattison'dan şaşırtan cinsellik kararı

Ünlü çift cinsel perhize girdi: Ercan sabırla bekliyor
'6 öğrencinin YKS tercihleri değiştirildi' iddiasına ÖSYM'den yalanlama

Öğrencilerin uykusunu kaçıran o iddiaya ÖSYM'den yanıt var
Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek

Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Gazze'de Türk askerini ister mi? İlk kez açıkça soruldu, işte cevabı
Tesadüfen buldu, yıllarca gizledi! Bölgenin en büyük keşfi çıktı

Tesadüfen buldu, yıllarca gizledi! Bölgenin en büyük keşfi çıktı
Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı

Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı gerçeği açıkladı

Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama
Çeşme'de Akdeniz foku, avladığı ahtapotu yerken görüntülendi

Görüntü Türkiye'den! Avladığı ahtapotu böyle yedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.