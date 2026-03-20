Fransız askerin paylaşımı Chales De Gaulle uçak gemisinin konumunu ifşa etti
Bir Fransız deniz subayının, Strava fitness uygulamasında herkese açık bir egzersiz videosu paylaşması, farkında olmadan Charles de Gaulle uçak gemisinin konumunu ifşa etmesine neden oldu. Askerin güvertede kaydedilen koşusu, Fransa donanmasının amiral gemisinin Akdeniz'de Kıbrıs yakınlarındaki konumunun tam olarak belirlenmesini mümkün kıldı.
Bir Fransız deniz subayının sosyal medya benzeri fitness uygulaması üzerinden yaptığı paylaşım, askeri güvenlik açısından dikkat çeken bir zafiyeti ortaya çıkardı. Subayın, herkese açık şekilde paylaştığı egzersiz verileri, farkında olmadan Fransız donanmasının amiral gemisi Charles de Gaulle'un konumunun nokta atışı tespit edilmesine yol açtı.
EGZERSİZ VERİSİ KONUMU ORTAYA ÇIKARDI
Strava uygulamasında paylaşılan koşu kaydı ve video görüntüleri, geminin Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında bulunduğunu net şekilde ortaya koydu. Her ne kadar geminin bölgede görev yaptığı bilgisi kamuoyuna açık olsa da, bu tür platformlar üzerinden gerçek zamanlı ve hassas konum verisinin paylaşılması güvenlik riski oluşturuyor.
UZMANLAR UYARIYOR: DİJİTAL İZLER TEHDİT OLUŞTURUYOR
Askeri uzmanlar, özellikle GPS tabanlı uygulamaların kontrolsüz kullanımının, operasyonel gizliliği tehlikeye atabileceğine dikkat çekiyor. Daha önce de benzer şekilde fitness uygulamaları üzerinden askeri üslerin ve devriye rotalarının ortaya çıkarıldığı biliniyor.
GÜVENLİK TARTIŞMALARI YENİDEN ALEVLENDİ
Fransız basınında yer alan haberlere göre olay, orduda dijital güvenlik protokollerinin yeniden gözden geçirilmesine neden oldu. Yetkililerin, personelin kişisel cihaz ve uygulama kullanımına yönelik daha sıkı önlemler alabileceği değerlendiriliyor.
MACRON YOLA ÇIKARMIŞTI
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı ile İran'ın misillemeleri sonrası Orta Doğu'daki gelişmeler üzerine, Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle'ün Akdeniz'e hareket etmesi emrini yaklaşık 2 hafta önce vermişti.