İBB tarafından yenilenen Bakırköy Cevizlik Parkı açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yenilenen Bakırköy Cevizlik Parkı hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Bakırköy'e kazandırdıkları parkın ortak bir vizyonun eseri olduğunu söyledi.

Atıl durumdaki Bakırköy Cevizlik Parkı'nın yenilenmesi için talep aldıklarını aktaran Aslan, "Parkta çocuk oyun grupları, fitness alanları ve yaya yollarına entegre edilmiş yürüyüş parkurları bulunuyor. Tüm bu yolları, ağaçlara zarar vermeden, yeşili ve doğayı koruyarak inşa ettik." dedi.

Aslan, yakın zamanda İstanbul'a, aralarında Ayamama Yaşam Vadisi'nin ilk etabının da bulunduğu toplam 10 ayrı yeşil alan kazandıracaklarını bildirerek, "İstanbul'u çok seviyoruz. İstanbul'un ağacını, taşını, toprağını, bu şehirde yaşayan her bir yurttaşını, havasını koklayanı çok seviyoruz. Buraya hizmet etmek bizim en temel görevimizdir." ifadelerini kullandı.

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu da yenilenip tekrardan hizmete açılan parkın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından parkın açılışı yapıldı.