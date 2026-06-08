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Pazaryeri Belediye Meclisi'nin haziran ayı toplantısı yapıldı

Pazaryeri Belediye Meclisi'nin haziran ayı toplantısı yapıldı
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Pazaryeri Belediye Meclisi, haziran ayı toplantısında kadın fitness salonu, dayanışma merkezi, mahalle konağı ve metruk binaların yıkımı gibi 7 gündem maddesini oy birliğiyle kabul etti.

Pazaryeri Belediye Meclisi'nin haziran ayı toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye Belediyesi toplantı salonunda 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Kadın Fitness salonu ve kadın dayanışma merkezinin yapım iş ve işlemleri, Beşikli Mahalle Konağı yapım ve tadilat işlemleri, 3 adet imar komisyon raporlarının görüşülmesi ve tehlike arz eden 4 metruk binanın yıkılması görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Tekin, alınan kararların ilçemize hayırlı olmasını dilerim diyerek meclis üyelerine teşekkür etti

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN
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