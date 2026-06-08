Pazaryeri Belediye Meclisi'nin haziran ayı toplantısı yapıldı

Pazaryeri Belediye Meclisi'nin haziran ayı toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye Belediyesi toplantı salonunda 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Kadın Fitness salonu ve kadın dayanışma merkezinin yapım iş ve işlemleri, Beşikli Mahalle Konağı yapım ve tadilat işlemleri, 3 adet imar komisyon raporlarının görüşülmesi ve tehlike arz eden 4 metruk binanın yıkılması görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Tekin, alınan kararların ilçemize hayırlı olmasını dilerim diyerek meclis üyelerine teşekkür etti