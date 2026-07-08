Ünlü fitness fenomeni Connor Murphy Tayland'da gölde boğuldu

2,7 milyondan fazla takipçisi bulunan Amerikalı fitness fenomeni ve YouTuber Connor Murphy, Tayland'da gölde boğularak 32 yaşında yaşamını yitirdi. People dergisinin aktardığına göre Murphy'nin ölümünden önce sergilediği sıra dışı davranışlar ve olay yerinde bulunan bulgular soruşturmanın odağına yerleşti.

Amerikalı fitness fenomeni ve YouTuber Connor Murphy, Tayland'da yaşanan trajik olayın ardından 32 yaşında hayatını kaybetti. People dergisinin yerel polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Murphy, Tayland'ın Samut Prakan kentindeki lüks bir sitede bulunan gölde boğuldu. Olayla ilgili soruşturma sürerken yetkililer kesin ölüm nedeninin otopsi ve toksikoloji incelemelerinin ardından netleşeceğini bildirdi.

SON SAATLERİNDE SIRA DIŞI DAVRANIŞLAR SERGİLEDİ

People'ın aktardığına göre polis ekipleri, Murphy'nin kaldığı lüks villaya çevredeki kişilerin ihbarı üzerine sevk edildi. İddialara göre ünlü fenomen, kiraladığı evin duvarlarına boya ve çeşitli semboller çizdi, eşyalara zarar verdi ve ardından site içerisinde alışılmadık davranışlar sergilemeye başladı. Tanıklar, Murphy'nin bağırdığını, yerde yuvarlandığını ve dua eder gibi hareketler yaptığını öne sürdü.

GÖLE GİRDİ, BİR DAHA ÇIKAMADI

İddiaya göre polislerin olay yerine gelmesiyle birlikte Murphy yakındaki göle doğru koştu ve suya girdi. Bir süre yüzdükten sonra yorulan fenomen gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen dalgıç ekipleri yaklaşık 30 dakika süren arama çalışmasının ardından Murphy'nin cansız bedenini kıyıdan yaklaşık 20 metre açıkta buldu. İlk incelemelerde darp veya saldırıya ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı açıklandı.

EVDE VE ARACINDA DİKKAT ÇEKEN BULGULAR

Soruşturma kapsamında Murphy'nin kaldığı villada inceleme yapan ekipler, evin çeşitli bölümlerine boya sürüldüğünü ve eşyaların zarar gördüğünü belirledi. Polis ayrıca Murphy'nin aracında kullanılmamış iki enjektör ile kimliği henüz belirlenemeyen beyaz haplar buldu. Yetkililer, bu bulguların ölüm nedeni hakkında tek başına bir anlam taşımadığını, otopsi ve toksikoloji sonuçlarının beklendiğini ifade etti.

KIZ ARKADAŞI: DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE DAVRANMAMIŞTI

Yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu belirtilen 22 yaşındaki kız arkadaşı ise Murphy'nin olaydan önceki davranışlarının kendisini de şaşırttığını söyledi. Genç kadın, birlikte yaşadıkları süre boyunca Murphy'nin uyuşturucu kullandığına hiç tanık olmadığını ve yaşananlara anlam veremediğini ifade etti.

MİLYONLARCA TAKİPÇİYE ULAŞMIŞTI

Teksas doğumlu Connor Murphy, YouTube ve Instagram'da paylaştığı fitness, vücut geliştirme ve dönüşüm içerikleriyle milyonlarca takipçiye ulaştı. Son yıllarda ise ruhsallık, uzun süreli açlık deneyimleri ve kişisel farkındalık üzerine yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyordu. Ölüm haberinin ardından sosyal medyada çok sayıda takipçisi ve içerik üreticisi Murphy için taziye mesajları paylaştı.