Yumurtlayan deniz kaplumbağasının üzerine oturdu! Görüntüler sonrası özür geldi

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Yumurtlayan deniz kaplumbağasının üzerine oturduğu görüntüler tepki çeken Ukraynalı Vadym Oleynik özür diledi. Umman'daki yetkililer de koruma altındaki hayvanlarla ilgili olayın ardından harekete geçti.

KAPLUMBAĞANIN ÜZERİNE OTURDU

32 yaşındaki fitness içerik üreticisi Vadym Oleynik, partneri Olena Kravchenko ile birlikte Umman'ı ziyaret etti. İkilinin gezisi sırasında deniz kaplumbağalarıyla kurduğu temas ise tartışmanın fitilini ateşledi. Görüntülerde Oleynik'in yumurtlama dönemindeki yetişkin bir deniz kaplumbağasının kabuğunun üzerine oturduğu görüldü. Oleynik'in görüntü almak amacıyla poz verdiği sırada kaplumbağanın üzerine defalarca ağırlığını verdiği öne sürüldü.

YAVRU KAPLUMBAĞAYI DA ELİNE ALDI

Tepki çeken görüntüler bununla sınırlı kalmadı. Oleynik'in başka bir anda elinde çırpınan yavru deniz kaplumbağasını tuttuğu görüldü. Oleynik ve partneri ayrıca yeni yumurtadan çıkan kaplumbağalara müdahale etmekle suçlandı. Deniz kaplumbağalarının özellikle yumurtlama ve yumurtadan çıkış dönemlerinde rahatsız edilmemesi gerektiğine dikkat çeken hayvan koruma kuruluşları, çiftin davranışlarına tepki gösterdi.

"BİR HATA YAPTIM VE HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Görüntülerin ardından eleştirilerin odağına yerleşen Oleynik, davranışının yanlış olduğunu kabul ederek özür diledi. Hayvana zarar verme amacı taşımadığını savunan Oleynik, "Kuralları görmedim. Bir hata yaptım ve herkesten özür diliyorum," ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com